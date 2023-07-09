基隆潮境公園海域男子溺水 立槳玩家急運上岸 送醫不治

台北市周姓男子今天上午和友人到基隆潮境公園海域浮潛，有人發現他溺水昏迷，拉上水面後，請立槳玩家協助送上岸。消防人員到場時，周男已無呼吸心跳，送醫急救未能救回性命。全案由警方調查中。

據了解，30多歲周男今天與另9名友人相約到潮境浮潛，眾人先後下水，周男疑溺水在海中失去意識，其他潛水人員察覺異狀，將他拉上海面，並請立槳玩家協助送回岸上。

消防局獲報派人車前往救護，到場時見周男已無呼吸心跳，施以心肺復甦術（CPR）急救，並送往三軍總醫院正榮院區急救，醫師搶救無效，宣告死亡。