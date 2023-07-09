車主煞停閃違規路人害騎士摔傷 路人有肇責？警方這麼說
高雄岡山昨晚7時許，翁姓男子開車沿岡山路行駛到維新路口時，發現中年男子未依紅燈警示，竟逕自橫越馬路，讓翁男嚇得剎停，連帶使得後方2名騎士來不及閃躲，在擦撞轎車後重摔正好就倒在該中年男子前，但他卻毫無反應直接走人，讓翁男氣得報案後，並將行車影片貼在臉書，要網友幫他評評理。
岡山分局表示，這起車禍造成騎乘機車的呂姓男騎士和李姓女騎士雙雙追撞受傷倒地，所幸送醫後並無大礙。至於，該名行人當時紅燈穿越斑馬線，警方指出，依據道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，可處500元罰鍰。
此外，因該行人並未駕駛動力交通工具，並不構成刑法肇事逃逸罪嫌，不過，在案件發生後，岡山分局已調閱監視器與查訪該行人身份，後續將一併送往交通事故鑑定委員會，鑑定肇事主因。
有不少網友在翁男貼文下方留言，「罰行人違規500元，然後呢？」、「三寶OS：你騎那麼快幹嘛」、「還好你有行車紀錄器」、「行人闖紅燈還要停車，真是害人」。
對於民眾質疑，警方表示，「帝王條款」生效前提是行人正常穿越斑馬線，未有闖紅燈、無故停留、玩耍等舉止，倘若仍不幸被撞到，駕駛人須負全責；反之，行人未按規定而出車禍，則須負擔部分肇責。
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