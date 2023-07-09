樹林迎神遶境2組官將首爆發衝突 引燃信號彈示威

新北市樹林區昨晚有1場迎神遶境遊行，其中2派官將首陣頭發生推擠衝突，混亂中有人引燃信號彈示威，使場面更加失控，後來信號彈被奪下，員警趕抵制止。警方今天通知26歲呂姓男子到案，將依公共危險罪嫌函送法辦。

據了解，這場活動是由1名林姓男子申請路權，為自家供奉的媽祖、三太子舉辦遶境遊行，昨晚當隊伍走到太元街時，林男和另1名陳姓信眾各自請來的2組官將首陣頭迎面走近，擺開陣勢互不相讓，突然有人衝向前動手，雙方開始推擠叫囂。

這時站在旁邊的26歲呂姓男子，突然引燃信號彈發出劇烈紅色火光、大量白煙，使場面更加混亂激動，後來有較年長的信眾出面斥責呂男，信號彈也被搶下，衝突沒有進一步擴大，警方隨後趕抵控制場面，但呂男已經逃走。