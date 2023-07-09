日本名建築師搭計程車遺落iPhone 北市警1小時內助尋回

日本名建築師山口勝之日前因工作來台，搭計程車返回飯店時不慎把iPhone 12 mini遺落車上，山口勝之發現後急忙請飯店櫃檯人員幫忙報警，轄區大安警方獲悉，調閱監視器畫面聯繫計程車司機，運將得知手機失主是外籍人士，立刻掉頭至派出所返還手機，山口勝之感謝不已。

大安分局敦化南路派出所警員古芸、楊尊鈞獲悉有外籍人士遺失手機，著手調閱監視器影像得知計程車車號，並由警員陳昱豪聯絡計程車司機，計程車司機得知手機失主是外國人，立刻幫忙從淡水開車回派出所還手機。

等待手機期間，山口勝之與所內員警透過翻譯軟體相談甚歡，聊天得知原來他是一名建築師，因工作才來台，也一一跟員警介紹他所設計的台灣多處建築。山口勝之一小時內順利拿回手機，頻頻道謝，表示對台灣警方積極的工作態度有深刻印象，離別前跟執勤員警合照留念，更邀請員警至日本東京遊玩。