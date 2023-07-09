台3線苗栗獅潭段3輛大重機事故 1命危2輕傷
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今天上午11點左右，3輛大型重型機車發生事故，造成1名騎士現場失去生命跡象，送苗栗市大千醫院搶救，另2名騎士受輕傷，案由警方進一步處理中。
苗栗縣政府防局今天上午約11點接獲報案，台3線116公里處發生3輛大重機事故，消防人員趕到現場，1名26歲李姓女騎士連人帶車躺在路中間，李女陷入昏迷，另2輛大重機衝落北上車道邊坡約2公尺下方果園坡，其中，羅姓騎士（24歲）失去呼吸心跳，另名男騎士輕微擦挫傷。
消防人員將羅男送大千醫院急救，李女恢復意識醫治中，另一人沒有就醫，警方初步調查，李女騎車疑似自摔滑倒，羅男閃避不及撞上，人車慘摔在果園，另輛大重機躲過，衝落邊坡果園，至於肇事原因還要進一步釐清。
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