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9人昨相約劍龍稜登山 他先下山失聯 今午找到人卻死亡

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9人昨相約劍龍稜登山 他先下山失聯 今午找到人卻死亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

柳姓男子和8名同事昨天一早從新北市瑞芳區金瓜石勸濟堂登山，途中身體不適脫隊先下山，其他人下午回到勸濟堂沒看到他，打電話沒接聽，報案求助。消防人員昨晚上山沒找到人，今早動員更多人力整隊上山搜救，中午找到柳男時，發現他已死亡。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨天傍晚6點18分接獲報案，有人在瑞芳山區失蹤，出動金山中隊及瑞芳、九份分隊4車10人，分從兩個登山口上山，抵達煙囪頂沿途都沒發現。晚間8點再往五五峰搜尋，8點45分抵達五五峰最高點也未看到人。

搜救過程中，消防人員有撥通柳男的手機，但沒有接聽，搜救到半夜暫停任務，今早再出動瑞芳中隊和瑞芳、九份、橫科、汐止、秀峰分隊，警義消共10車30人，同時出動空拍機上山搜救。中午12點半左右在一處樹林內發現柳男倒地死亡，研判是找水源等原因離開步道。

據了解，年約50歲柳男昨天和8名同事相約登山，一行9人早上7點半上山，預計登山路線是經南子吝步道前往劍龍稜，再返回勸濟堂。柳男途中因脫水、腳抽筋，決定自行先下山。其它同事繼續登山，下午回到勸濟堂未看到柳男，同事最後一次看到柳男是昨天下午2點，最後通話時間為昨天下午4點50分。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，團體登山如果遇上天候不佳、人員狀況不好等情況，都應該以團隊共同行動為原則。登山者對於當地路況、氣候以及自身條件也要充份了解，不要單獨行動或做超出自己能力範圍的事。若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或110，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。

新北市消防人員今天動員人力上山，搜尋昨天登山失蹤的柳姓男子，中午找到他時已死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天動員人力上山，搜尋昨天登山失蹤的柳姓男子，中午找到他時已死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天動員人力上山，搜尋昨天登山失蹤的柳姓男子，中午找到他時已死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天動員人力上山，搜尋昨天登山失蹤的柳姓男子，中午找到他時已死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天動員人力上山，搜尋昨天登山失蹤的柳姓男子，中午找到他時已死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天動員人力上山，搜尋昨天登山失蹤的柳姓男子，中午找到他時已死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天動員人力上山，搜尋昨天登山失蹤的柳姓男子，中午找到他時已死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天動員人力上山，搜尋昨天登山失蹤的柳姓男子，中午找到他時已死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天動員人力上山，搜尋昨天登山失蹤的柳姓男子，中午找到他時已死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防人員今天動員人力上山，搜尋昨天登山失蹤的柳姓男子，中午找到他時已死亡。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳

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