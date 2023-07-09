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7旬婦熱暈自摔、騎士意識混亂 高溫炎熱慎防熱傷害
嘉義地區連日以來氣溫持續升高，甚至出現36度高溫，還有騎士疑熱暈自摔、坐在機車上意識混亂，幸好都及時送醫沒有發生重大意外；嘉義市衛生局提醒，高溫容易導致熱傷害，尤其是家中有長輩及幼兒要加強注意。
本月5日上午9點43分嘉義市有名7旬婦人在炎陽下騎電動自行車，疑因熱得暈轉向，車子竟偏離道路自摔，幸好被路人發現協助在路旁陰涼處等待救護。消防救護人員到場協送醫後已無大礙。
本月6日下午2點42分，年約43歲男子中午在高溫下工作完後返家途中身體不適，頭暈全身無力，坐在機車上意識混亂，鄰居見狀幫忙撥打119，市消防局救護人員協助就醫。
嘉義市政府衛生局提醒炎炎夏日需做好防曬工作，避免發生熱傷害。常見的熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑最需要小心，多發生在老人、小孩、慢性疾病患者，或在高溫高熱環境中工作的工作者。中暑是因為體溫調節中樞調節功能失常而無法散熱，皮膚呈現乾燙潮紅狀態，會出現意識不清且體溫超過40°C，最後造成中樞神經異常，應盡速送醫，否則易引發休克、心臟衰竭、橫紋肌溶解等致命併發症。
衛生局長廖育瑋表示，高溫時儘量避免戶外活動，避免上午10時至下午2時外出，若必要外出應做好防曬措施及撐傘，注意隨時補充水分。若出現高燒、意識不清等中暑症狀，最好先到陰涼處休息、用濕毛巾擦拭身體降溫，並盡速就醫。家中長輩、小孩、慢性病患等高風險族群，即使在室內也要小心，室內應保持通風，避免環境悶熱、潮濕，若有中暑症狀仍應儘速送醫。
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