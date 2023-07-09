快訊

陸網瘋傳李玟老公Bruce社群「我一直對她很好」 1線索揭真相

科技廠老闆嘆年輕人沒志氣，只想開咖啡館……他反而認為這是件好事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬婦熱暈自摔、騎士意識混亂 高溫炎熱慎防熱傷害

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地區連日以來氣溫持續升高，甚至出現36度高溫，還有騎士疑熱暈自摔、坐在機車上意識混亂，幸好都及時送醫沒有發生重大意外；嘉義市衛生局提醒，高溫容易導致熱傷害，尤其是家中有長輩及幼兒要加強注意。

本月5日上午9點43分嘉義市有名7旬婦人在炎陽下騎電動自行車，疑因熱得暈轉向，車子竟偏離道路自摔，幸好被路人發現協助在路旁陰涼處等待救護。消防救護人員到場協送醫後已無大礙。

本月6日下午2點42分，年約43歲男子中午在高溫下工作完後返家途中身體不適，頭暈全身無力，坐在機車上意識混亂，鄰居見狀幫忙撥打119，市消防局救護人員協助就醫。

嘉義市政府衛生局提醒炎炎夏日需做好防曬工作，避免發生熱傷害。常見的熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑最需要小心，多發生在老人、小孩、慢性疾病患者，或在高溫高熱環境中工作的工作者。中暑是因為體溫調節中樞調節功能失常而無法散熱，皮膚呈現乾燙潮紅狀態，會出現意識不清且體溫超過40°C，最後造成中樞神經異常，應盡速送醫，否則易引發休克、心臟衰竭、橫紋肌溶解等致命併發症。

衛生局長廖育瑋表示，高溫時儘量避免戶外活動，避免上午10時至下午2時外出，若必要外出應做好防曬措施及撐傘，注意隨時補充水分。若出現高燒、意識不清等中暑症狀，最好先到陰涼處休息、用濕毛巾擦拭身體降溫，並盡速就醫。家中長輩、小孩、慢性病患等高風險族群，即使在室內也要小心，室內應保持通風，避免環境悶熱、潮濕，若有中暑症狀仍應儘速送醫。

嘉義市衛生局說明熱傷害種類，提醒高溫容易導致熱傷害，尤其是家中有長輩及幼兒要加強注意。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局說明熱傷害種類，提醒高溫容易導致熱傷害，尤其是家中有長輩及幼兒要加強注意。圖／嘉義市政府提供
老婦在高溫下騎車疑熱暈自摔，消防救護人員協助就醫。圖／翻攝畫面
老婦在高溫下騎車疑熱暈自摔，消防救護人員協助就醫。圖／翻攝畫面
男子中午高溫下工作後返家途中不適，在機車上意識混亂，消防局救護人員協助就醫。圖／翻攝畫面
男子中午高溫下工作後返家途中不適，在機車上意識混亂，消防局救護人員協助就醫。圖／翻攝畫面

衛生局 高溫 中暑

延伸閱讀

大陸防曬聖品「臉基尼」爆紅 醫：物理防曬需注意透氣

中暑處理不當恐致器官衰竭！最重要的治療就是散熱：4種散熱方式一次看

好熱！7月至今熱傷害已超過50人次 醫曝三大注意事項

嘉市長照不涉及隱私 用智慧科技守護長者安全

相關新聞

3名越南移工台中落海失蹤多日 昨在桃園新竹外海尋獲遺體

3名越南移工7月4日下午到台中高美濕地附近的海角明珠落海失蹤，陸海空多天搜尋，台中港務消防隊今天表示，3名移工遺體昨天分...

討1.8萬工程款怒噴「X欠$」 高雄男錢沒拿到衰被逮

蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處的大門噴了5個大大的「X欠$」的不雅字眼洩恨，嚇...

他在家酒醉跌破頭送醫 竟又失控打急診室護理師

49歲蕭姓男子昨深夜酒後返家未休息繼續喝酒，不料今凌晨不慎跌倒，後腦有撕裂傷，家人打119報案，但酒醉未退的蕭男突情緒激...

7旬婦熱暈自摔、騎士意識混亂 高溫炎熱慎防熱傷害

嘉義地區連日以來氣溫持續升高，甚至出現36度高溫，還有騎士疑熱暈自摔、坐在機車上意識混亂，幸好都及時送醫沒有發生重大意外...

汽車維修、壓克力鐵皮工廠大火濃煙竄天際 消防搶救中

台北市北投區承德路七段巷弄一處汽車維修及壓克力鐵皮廠房，今天上午10時發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙，火勢猛烈，北市消...

北市大安區媽媽帶著5歲兒墜樓雙亡 同睡胞姊不知母子不見了

台北市大安區和平東路一段某巷內，今天凌晨3點多有民眾聽聞巨大聲響，發現是兩人從高處墜樓倒在地上嚇得報警。警方趕抵發現是媽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦