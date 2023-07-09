7旬婦熱暈自摔、騎士意識混亂 高溫炎熱慎防熱傷害

嘉義地區連日以來氣溫持續升高，甚至出現36度高溫，還有騎士疑熱暈自摔、坐在機車上意識混亂，幸好都及時送醫沒有發生重大意外；嘉義市衛生局提醒，高溫容易導致熱傷害，尤其是家中有長輩及幼兒要加強注意。

本月5日上午9點43分嘉義市有名7旬婦人在炎陽下騎電動自行車，疑因熱得暈轉向，車子竟偏離道路自摔，幸好被路人發現協助在路旁陰涼處等待救護。消防救護人員到場協送醫後已無大礙。

本月6日下午2點42分，年約43歲男子中午在高溫下工作完後返家途中身體不適，頭暈全身無力，坐在機車上意識混亂，鄰居見狀幫忙撥打119，市消防局救護人員協助就醫。

嘉義市政府衛生局提醒炎炎夏日需做好防曬工作，避免發生熱傷害。常見的熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑最需要小心，多發生在老人、小孩、慢性疾病患者，或在高溫高熱環境中工作的工作者。中暑是因為體溫調節中樞調節功能失常而無法散熱，皮膚呈現乾燙潮紅狀態，會出現意識不清且體溫超過40°C，最後造成中樞神經異常，應盡速送醫，否則易引發休克、心臟衰竭、橫紋肌溶解等致命併發症。