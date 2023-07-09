北市大安區媽媽帶著5歲兒墜樓雙亡 同睡胞姊不知母子不見了

台北市大安區和平東路一段某巷內，今天凌晨3點多有民眾聽聞巨大聲響，發現是兩人從高處墜樓倒在地上嚇得報警。警方趕抵發現是媽媽跟兒子，立刻送醫搶救，可惜母子雙雙不治身亡。警方初步勘驗現場沒有外力介入，有找到遺書，當時屋內還有死者的胞姊，他不知所措稱「當時跟他們一起睡覺」。

據了解，死者是陳姓女子（45歲）跟兒子（5歲），由媽媽帶著小孩從住家7樓高處墜落，陳女墜地後明顯死亡，而兒子則是凌晨4點多宣告不治。

據悉，陳女患有情緒疾病，有就醫紀錄，在遺書上透露「生活很難」等語；死者老公在他處居住，獲悉老婆帶著小孩墜樓身亡十分震驚。遺體部分將依規定報警檢察官釐清案情。