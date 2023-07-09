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影／新莊轎車違規左轉下場慘 遭撞騎士腦出血、女乘客斷腿

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區中正路禁止左轉龍安路，但42歲潘姓男子昨天深夜駕駛轎車違規左轉，導致對向1輛直行機車閃避不及撞上，18歲阮姓騎士腦出血送醫尚未脫險、18歲鄭姓女乘客小腿骨折，並波及旁邊等紅燈3輛機車造成4人受傷。

潘姓男子自稱從台北市開車要到新北市找朋友，昨晚10時58分行經新莊區中正路往桃園方向，不顧龍安路口至少有3面禁止左轉的指示標誌而違規硬闖，害慘對向直行由阮姓男子騎乘搭載鄭女的機車，撞擊之後甩向路旁，又連續撞倒3輛路旁停等紅燈的機車，另造成4人跌倒輕微擦傷。

警方指出，潘男駕車未依規定轉彎，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款，可處600元以上1千800元以下罰鍰，若機車騎士提告，涉嫌過失傷害罪嫌。

1輛轎車昨晚在新莊區中正路違規左轉龍安路，害對向1輛直行機車閃避不及撞上，又波及路旁另3輛機車共造成6人受傷。記者林昭彰／翻攝
1輛轎車昨晚在新莊區中正路違規左轉龍安路，害對向1輛直行機車閃避不及撞上，又波及路旁另3輛機車共造成6人受傷。記者林昭彰／翻攝
1輛轎車昨晚在新莊區中正路違規左轉龍安路，害對向1輛直行機車閃避不及撞上，又波及路旁另3輛機車共造成6人受傷。記者林昭彰／翻攝
1輛轎車昨晚在新莊區中正路違規左轉龍安路，害對向1輛直行機車閃避不及撞上，又波及路旁另3輛機車共造成6人受傷。記者林昭彰／翻攝

標誌 傷害罪

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