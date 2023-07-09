基隆回收場起火 警查出他翻圍籬侵入偷竊 疑丟菸蒂釀禍

基隆市暖暖區金華街一家資源回收業者，物堆的回收物7日起火燃燒。警方查出陳姓男子起火前，涉嫌翻越圍籬進入回收場行竊，並疑丟棄菸蒂引發火警。陳男8日被拘提到案，警詢時承認犯行，被依竊盜及公共危險罪嫌移送法辦。

金華街起火的資源回收場四周用鐵皮圍住，場內堆放大批電器等回收物。7日清晨6點多回收場 火燃燒，火勢猛烈，並散發臭味。消防員約半小時後滅火，未造成人員傷亡。

基隆市警三分局今天表示，調閱回收場附近監視器，發現起火前有名男子翻越回收場的圍籬，進入倉庫區行竊，並疑在回收場內吸菸。男子離開回收場不久，回收場就起火燃燒。