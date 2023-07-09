北市南京西路天坑搶修 李四川坐鎮指揮：最快中午後恢復通車
台北市大同區南京西路、貴德街周邊昨天深夜11點多發生無預警路面塌陷意外，車道中央出現一個長約2米、深度1米天坑，北市府副市長李四川今天上午緊急前往現場指揮後續處理，目前市府已緊急完成灌漿搶修，上午11點正進行路面銑刨，後續視混凝土強度狀況，再鋪設瀝青柏油，預計最快中午過後，最慢下午3時前，就可以恢復通車。
根據周邊的監視器影片，昨天晚間南京西路這段路面塌陷當下，原本是先有一輛大型砂石車經過，造成路面小塌陷，後坑洞持續擴大，一輛休旅車經過時坑洞瞬間大塌陷，造成車輛左前輪壓到坑洞爆胎，所幸駕駛沒有受傷。
有住戶表示，天坑塌陷意外第一時間，他們先聽到碰的一聲，住戶出來看都嚇了一大跳，尤其這個路段去年、今年初才剛修補過，今年4月也有挖補過，怎麼會昨天這麼大的塌陷，讓大家都很擔心，會不會影響到住家安全。
里長林宗穎表示，他是在昨天晚間11點50分左右接獲里民通報，第一時間就到現場查看，對於天坑發生原因，懷疑應該是地基有被掏空，應該是地下水的問題，北市府也派結構技師今天凌晨到現場看過，目前確認雙側的建築結構應該沒有問題，也沒有住戶通報有狀況，後續希望北市府持續關注塌陷的安全監測。
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