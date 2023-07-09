北市南京西路天坑搶修 李四川坐鎮指揮：最快中午後恢復通車

台北市大同區南京西路、貴德街周邊昨天深夜11點多發生無預警路面塌陷意外，車道中央出現一個長約2米、深度1米天坑，北市府副市長李四川今天上午緊急前往現場指揮後續處理，目前市府已緊急完成灌漿搶修，上午11點正進行路面銑刨，後續視混凝土強度狀況，再鋪設瀝青柏油，預計最快中午過後，最慢下午3時前，就可以恢復通車。

根據周邊的監視器影片，昨天晚間南京西路這段路面塌陷當下，原本是先有一輛大型砂石車經過，造成路面小塌陷，後坑洞持續擴大，一輛休旅車經過時坑洞瞬間大塌陷，造成車輛左前輪壓到坑洞爆胎，所幸駕駛沒有受傷。

有住戶表示，天坑塌陷意外第一時間，他們先聽到碰的一聲，住戶出來看都嚇了一大跳，尤其這個路段去年、今年初才剛修補過，今年4月也有挖補過，怎麼會昨天這麼大的塌陷，讓大家都很擔心，會不會影響到住家安全。