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影／台中男酒駕東區撞3車 上一秒機車騎士扭腰逃一劫
台中市楊姓男子與友人喝酒後，今天清晨6時許開車返家，途中行經東區自由路三段時，疑因不勝酒力，直接闖越雙黃線，行駛到對向車道，當時對向一名機車騎士見楊車衝來，急彎龍頭閃過，逃過一劫，而楊車持續往前，撞上路旁的2輛轎車、1輛機車，經查，楊男酒精濃度已超標，依公共危險罪送辦。
經查，楊姓男子（43歲）在今天清晨6時許，在朋友家喝完酒後，駕駛轎車準備返家，行經東區自由路三段時，闖越雙黃線，行駛到對向車道，差點撞到行駛在對向車道的另名機車騎士，幸好機車騎士有注意到楊車的狀況，趕緊閃避，楊沒有煞車，轎車持續偏移，撞上停放在路旁的2輛轎車、1輛機車，未造成人員傷亡。
第三警分局交通分隊獲報到場酒測，發現楊男的酒精濃度，已超過每公升0.25毫克公共危險罪標準，依法送辦，另外此案的肇事原因，有待交大事故組釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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