影／國道台中段火燒車 后里段邊坡雜草燒到影響國道視線

今天持續高溫，國道一號台中路段今天陸續傳出火燒車和邊坡雜草火警，休旅車起火，整車陷入火海，消防隊員搶救，駕駛全家8人順利逃出；國道一號后里段邊坡雜草起火，影響國道行車視線，全線車道封閉，消防隊員搶救中。

今天上午9點40分，國道一號后里南下路段雜草火警，台中市消防局派遣后里分隊共2車5人前往搶救，國道一號北上路段也有燃燒邊坡情形，消防隊員出水搶救中。目前有豐原及外埔分隊協助支援。

上午9點50分，國道一號台中系統神岡區165.2公里處汽車火警，台中市消防局立即派遣神岡及豐原分隊共4車9人，由神岡分隊分隊長蔡世鴻帶隊。