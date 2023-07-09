快訊

蘭嶼今連7震 上午11時31分台東外海規模4.5地震 最大震度4級

MLB／大谷翔平中斷連4戰未開轟 第32轟仍是全聯盟最強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國道台中段火燒車 后里段邊坡雜草燒到影響國道視線

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

今天持續高溫，國道一號台中路段今天陸續傳出火燒車和邊坡雜草火警，休旅車起火，整車陷入火海，消防隊員搶救，駕駛全家8人順利逃出；國道一號后里段邊坡雜草起火，影響國道行車視線，全線車道封閉，消防隊員搶救中。

今天上午9點40分，國道一號后里南下路段雜草火警，台中市消防局派遣后里分隊共2車5人前往搶救，國道一號北上路段也有燃燒邊坡情形，消防隊員出水搶救中。目前有豐原及外埔分隊協助支援。

上午9點50分，國道一號台中系統神岡區165.2公里處汽車火警，台中市消防局立即派遣神岡及豐原分隊共4車9人，由神岡分隊分隊長蔡世鴻帶隊。

休旅車起火燃燒，消防隊員到場時，駕駛已逃出，全車陷入火海，火勢於10點13分撲滅，無人員受傷，後續交由國道員警及火調人員處理。

國道一號台中系統路段北上今天發生火燒車意外，車停在避車彎起火，消防隊員搶救。圖／取自高公局1968
國道一號台中系統路段北上今天發生火燒車意外，車停在避車彎起火，消防隊員搶救。圖／取自高公局1968
國道一號后里段今天發生邊坡雜草，影響國道行車視線，消防人員搶救。圖／台中市消防局提供
國道一號后里段今天發生邊坡雜草，影響國道行車視線，消防人員搶救。圖／台中市消防局提供
國道一號台中系統路段北上今天發生火燒車意外，車停在避車彎起火，消防隊員搶救，高架橋上有人人看火燒車情形。圖／取自高公局1968
國道一號台中系統路段北上今天發生火燒車意外，車停在避車彎起火，消防隊員搶救，高架橋上有人人看火燒車情形。圖／取自高公局1968
國道一號后里段今天發生邊坡雜草，影響國道行車視線，消防人員搶救。圖／台中市消防局提供
國道一號后里段今天發生邊坡雜草，影響國道行車視線，消防人員搶救。圖／台中市消防局提供
國道一號台中系統路段北上今天發生火燒車意外，車停在避車彎起火，消防隊員搶救。圖／台中市消防提供
國道一號台中系統路段北上今天發生火燒車意外，車停在避車彎起火，消防隊員搶救。圖／台中市消防提供
國道一號台中系統路段北上今天發生火燒車意外，車停在避車彎起火，消防隊員搶救。圖／台中市消防提供
國道一號台中系統路段北上今天發生火燒車意外，車停在避車彎起火，消防隊員搶救。圖／台中市消防提供

國道 后里

延伸閱讀

國1南向台中路段火燒車 濃煙影響雙向行車視線

桃園觀音交流道火燒車 貨車載化學液態廢料突起火燃燒

國道火燒車！艋舺進香團北返 90多尊神像、法器被燒光

苗栗市新東大橋下今早火燒車 車內1人焦黑明顯死亡

相關新聞

3名越南移工台中落海失蹤多日 昨在桃園新竹外海尋獲遺體

3名越南移工7月4日下午到台中高美濕地附近的海角明珠落海失蹤，陸海空多天搜尋，台中港務消防隊今天表示，3名移工遺體昨天分...

討1.8萬工程款怒噴「X欠$」 高雄男錢沒拿到衰被逮

蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處的大門噴了5個大大的「X欠$」的不雅字眼洩恨，嚇...

北市南京西路天坑搶修 李四川坐鎮指揮：最快中午後恢復通車

台北市大同區南京西路、貴德街周邊昨天深夜11點多發生無預警路面塌陷意外，車道中央出現一個長約2米、深度1米天坑，北市府副...

騎機車越雙白線挨罰 高雄男PO網討拍網一面倒挺「他」

陳姓男子今年3月間騎機車行經高雄市大寮區鳳林三路，為了超車跨越雙白線，遭後方騎士檢舉，陳接600元罰單，昨在網路貼文討拍...

影／台中男酒駕東區撞3車 上一秒機車騎士扭腰逃一劫

台中市楊姓男子與友人喝酒後，今天清晨6時許開車返家，途中行經東區自由路三段時，疑因不勝酒力，直接闖越雙黃線，行駛到對向車...

影／國道台中段火燒車 后里段邊坡雜草燒到影響國道視線

今天持續高溫，國道一號台中路段今天陸續傳出火燒車和邊坡雜草火警，休旅車起火，整車陷入火海，消防隊員搶救，駕駛逃出；國道一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦