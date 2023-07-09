聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國道台中段火燒車 后里段邊坡雜草燒到影響國道視線
今天持續高溫，國道一號台中路段今天陸續傳出火燒車和邊坡雜草火警，休旅車起火，整車陷入火海，消防隊員搶救，駕駛全家8人順利逃出；國道一號后里段邊坡雜草起火，影響國道行車視線，全線車道封閉，消防隊員搶救中。
今天上午9點40分，國道一號后里南下路段雜草火警，台中市消防局派遣后里分隊共2車5人前往搶救，國道一號北上路段也有燃燒邊坡情形，消防隊員出水搶救中。目前有豐原及外埔分隊協助支援。
上午9點50分，國道一號台中系統神岡區165.2公里處汽車火警，台中市消防局立即派遣神岡及豐原分隊共4車9人，由神岡分隊分隊長蔡世鴻帶隊。
休旅車起火燃燒，消防隊員到場時，駕駛已逃出，全車陷入火海，火勢於10點13分撲滅，無人員受傷，後續交由國道員警及火調人員處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言