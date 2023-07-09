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高雄7旬翁失蹤1天倒路邊亡 警查他生前離家走7公里

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名疑患失智症的71歲李姓老翁，7日從三民區住處離家後失蹤，家屬當天深夜報失蹤；昨晚7時許，李翁被發現倒臥在苓雅區國軍高雄總醫院圍牆旁草地已死亡，警方發現李徒步離家約7公里遠，被發現時衣著完整、身無外傷，已報請相驗查明死因。

據了解，家住三民區的李姓老翁，前天從家中步行外出後未返家，家屬焦急尋人未果，當天深夜11時許，向警方報案失蹤，請求協尋，但李翁仍毫無下落。

昨晚7時許，有民眾發現一名男子倒臥在苓雅區國軍總醫院大樓和院區圍牆之間的狹窄草地，嚇得通報119，救護員趕抵，發現男子已死亡。

轄區苓雅警分局警方到現場鑑識，發現死者衣著完整，身體無明顯外傷、現場無打鬥跡象，經清查身分，發現男子就是離家失蹤1天的李姓老翁，於是通報家屬。

家屬聞噩耗悲痛認屍無誤，由於李翁徒步離家7公里遠，失蹤1天後被發現路倒死亡，警方已報請檢察官相驗，以查明死因。

高雄7旬李姓老翁從三民區住家離家失蹤1天後，被發現倒臥在苓雅區國軍高雄總醫院圍牆旁草地已死亡，警一查他離家走了7公里（示意圖）。記者石秀華／攝影
高雄7旬李姓老翁從三民區住家離家失蹤1天後，被發現倒臥在苓雅區國軍高雄總醫院圍牆旁草地已死亡，警一查他離家走了7公里（示意圖）。記者石秀華／攝影

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