9人相約劍龍稜登山 他中途先下山卻失蹤 擴大搜救

柳姓男子和8名同事昨天一早從新北市瑞芳區金瓜石勸濟堂登山，途中身體不適脫隊先下山，其他人下午回到勸濟堂沒看到他，打電話沒接聽，報案求助。消防人員昨晚上山沒找到人，今早動員更多人力整隊上山搜救，並利用空拍機加大搜索範圍。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨天傍晚6點18分接獲報案，有人在瑞芳山區失蹤，出動金山中隊及瑞芳、九份分隊4車10人入山搜尋。

消防人車昨晚分從兩個登山口上山，抵達煙囪頂沿途都沒有發現柳男行蹤。晚間8點再兵分兩路往五五峰搜尋，8點45分抵達五五峰最高點，也未看到人。搜救過程中有撥通柳男的手機，但沒有接聽。

消防人員昨晚搜救到半夜，暫停任務，今早再出動瑞芳中隊和瑞芳、九份、橫科、汐止、秀峰分隊，警義消共10車30人，同時出動空拍機上山搜救。

據了解，年約50歲柳男昨天和8名同事相約登山，一行9人早上7點半上山，預計登山路線是經南子吝步道前往劍龍稜，再返回勸濟堂。柳男途中因脫水、腳抽筋，決定自行先下山。其它同事繼續登山，下午回到勸濟堂未看到柳男。同事回憶最後一次看到柳男是昨天下午2點。