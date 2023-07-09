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影／紅燈繞杆待轉挨罰 他控警察執法硬「沒勸導就開單」

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導

高市一名男子向本報投訴表示，日前騎車見前方紅燈，遂從外側繞過號誌杆，騎到前方路口待轉區續行，結果遭巡邏警網目擊攔下開單。但男子事後自認，「繞過紅燈柱不算闖紅燈」，且質疑警方沒勸導就直接開單，作法強硬。警方表示，男子繞過紅燈號誌杆等同闖紅燈，違規行為明確，警方依法開罰並非無據取締。

廖姓男子投訴說，7月1日晚間8時許，與友人聚餐結束騎車行經高市三民區金鼎路欲左轉明誠路，見路口號誌亮紅燈，遂騎到外側路肩繞過號誌杆，再直行前方待轉區續行明誠路，結果遭三民二分局鼎山派出所警網目擊，攔下開單。

廖男當下表示，「我是繞過紅燈柱，怎能說是闖紅燈，那前面一位直闖紅燈左轉明誠路的呢？」自認這種騎法「沒闖紅燈」。他曾因紅燈騎上人行道再右轉巷子，結果警方尾追攔下，僅勸導「遵守交通規則」未開罰，質疑警方在認定闖紅燈的標準上有「灰色地帶」。

鼎山派出所所長丁順清表示，檢視開單警員拍攝到的影片，證實廖男在金鼎、明誠路口號誌紅燈之際，騎車從號誌杆外側繞過直行待轉區再續行明誠路，這種騎法等同闖紅燈，警方依《道路交通管理處罰條例》第53條，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，可處1800元以上5400元以下罰鍰。

廖姓男子騎車繞過已亮紅燈的號誌杆，遭警方目擊攔下開單。記者楊適群／翻攝
廖姓男子騎車繞過已亮紅燈的號誌杆，遭警方目擊攔下開單。記者楊適群／翻攝
廖姓男子騎車繞過已亮紅燈的號誌杆，遭警方目擊攔下開單。記者楊適群／翻攝
廖姓男子騎車繞過已亮紅燈的號誌杆，遭警方目擊攔下開單。記者楊適群／翻攝
廖姓男子騎車繞過已亮紅燈的號誌杆，遭警方目擊攔下開單。記者楊適群／翻攝
廖姓男子騎車繞過已亮紅燈的號誌杆，遭警方目擊攔下開單。記者楊適群／翻攝
廖姓男子騎車繞過已亮紅燈的號誌杆，遭警方目擊攔下開單。記者楊適群／翻攝
廖姓男子騎車繞過已亮紅燈的號誌杆，遭警方目擊攔下開單。記者楊適群／翻攝

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