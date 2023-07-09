3名越南移工台中落海失蹤多日 昨在桃園新竹外海尋獲遺體

3名越南移工7月4日下午到台中高美濕地附近的海角明珠落海失蹤，陸海空多天搜尋，台中港務消防隊今天表示，3名移工遺體昨天分別在桃園永安漁港及新竹山海漁港外海尋獲，已通知仲介公司處理。

台中市消防局7月4日下午4點多接獲報案，清水區高美濕地附近的海角明珠海域，有越南籍移工落海 ，派台中港務消防隊、台中市政府消防局、海巡第四巡防區、空中勤務總隊出動救援。