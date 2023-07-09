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3名越南移工台中落海失蹤多日 昨在桃園新竹外海尋獲遺體

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

3名越南移工7月4日下午到台中高美濕地附近的海角明珠落海失蹤，陸海空多天搜尋，台中港務消防隊今天表示，3名移工遺體昨天分別在桃園永安漁港及新竹山海漁港外海尋獲，已通知仲介公司處理。

台中市消防局7月4日下午4點多接獲報案，清水區高美濕地附近的海角明珠海域，有越南籍移工落海 ，派台中港務消防隊、台中市政府消防局、海巡第四巡防區、空中勤務總隊出動救援。

當天有4名越南籍移工相約至高美海域戲水，4人疑因未注意潮汐，漲潮時遭大浪捲走，其中1人水性較佳自行游上岸後後立即報案，台中市消防局與海巡和空勤等單位派人車到外海搜尋；昨天在桃園永安漁港附近海面發現其中2名移工遺體，另一人遺體在新竹山海漁港外海尋獲。

3名越南移工日前在台中高美濕地的海角明珠落海失蹤，已在桃園和新竹外海尋獲遺體。圖／台中港務消防隊提供
3名越南移工日前在台中高美濕地的海角明珠落海失蹤，已在桃園和新竹外海尋獲遺體。圖／台中港務消防隊提供
3名越南移工日前在台中高美濕地的海角明珠落海失蹤，已在桃園和新竹外海尋獲遺體。圖／民眾提供
3名越南移工日前在台中高美濕地的海角明珠落海失蹤，已在桃園和新竹外海尋獲遺體。圖／民眾提供
3名越南移工日前在台中高美濕地的海角明珠落海失蹤，已在桃園和新竹外海尋獲遺體。圖／台中港務消防隊提供
3名越南移工日前在台中高美濕地的海角明珠落海失蹤，已在桃園和新竹外海尋獲遺體。圖／台中港務消防隊提供

移工 高美濕地 台中市

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