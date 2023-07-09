女碩生網拍筆電遇詐騙 買家成功騙錢還假好心打165

台中一位王姓女碩士生最近第一次在蝦皮賣筆電，卻遇上假買家佯稱結帳失敗，傳給她一個蝦皮客服QRCORD，讓女碩生掃描連結踏進詐騙陷阱。王女依連結指示操作網路銀行，最後被騙1.5萬元，而假買家還裝傻，留言說「蝦皮怎麼會詐騙？」假好心稱已打165，要王女「先去派出所（報案）」最後才知上當受騙。

市議員張芬郁上午說，王女因後續不知如何處理，而來服務處求助法律諮詢，讓被騙一事曝光，但也提醒民眾操作網路要小心，遇到要求掃瞄QR code，還要求匯款都要提高警覺。

王女說，過程間詐騙集團不讓她有「等一下」的思考機會，造成她半強迫一路跟著指示做。這1萬5000元是在校打工的收入，現在全被騙走了。

律師林益承安慰王女說，所幸她的銀行帳號和密碼沒有一併被騙走，否則若成為詐團的人頭戶還會涉犯刑責，現在只能等候警方循線逮捕涉案人，才有機會要求對方賠償損失款項。受理報案的霧峰派出所則表示，已行文調閱帳戶等相關資料，進一步追查嫌疑人到案說明。

王女說，她因手機門號續約日前買了一台筆電，6月底她在臉書PO文欲以8000元拋售，一位自稱住在宜蘭的許姓女子私訊她有意購買，並要求透過蝦皮交易，雙方也改用LINE聯繫。

她說，她第一次在蝦皮當賣家，並傳了蝦皮購物連結給許女，許女卻以下單後結帳失敗收到蝦皮系統通知、未完成「三大保障」認證，造成訂單凍結，必須掃瞄線上客服QRcode，完成認證簽署再重新購買。

王女說，有自稱是銀行的專員打電話給她，指示她操作網路銀行辦理賣家帳號認證簽署，前4次操作她的存款都未減少，最後2次則分別匯出9985元和5017元，她非常擔心想打其他電話查證，但對方告訴她必須保持線上等候實名認證完成，金額就會匯還，一直等了近半個小時電話就斷了。