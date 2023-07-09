高雄9旬翁坐火車到台南迷路50公里 女警助返家

90歲邱姓老翁昨天從高雄住家中外出，搭火車到台南市後昨天深夜在中西區和真街迷路。台南市警二分局長樂派出所女警林詠虹等人接獲報案，查出他竟離家約50公里，隨即通知家屬前來派出所帶回妥適照顧，家屬見老翁安然無恙、喜極而泣。

女警林詠虹昨晚和警員張嘉文、警專實習生蔡弘一巡邏時，晚間10點30分接獲民眾報案稱，中西區和真街上有一迷途老人路倒需要協助。

警方獲報後趕赴現場，發現是老翁因天色昏暗迷失回家方向，且跌坐在路旁休息，立即通報救護人員到場協助，所幸檢查老翁身體狀況均無大礙，詢問他年籍資料，均答非所問，僅表示自己住在高雄，上午搭乘火車外出後，愈走愈遠就找不到回家的路。

林詠虹立即察覺到老翁可能有點失智的情狀，因當時老翁趴在路上不知道自己在哪裡，還以為是在50公里遠的高雄，天色已晚，為避免老翁隻身走在街頭上會有危險，立刻攙扶老翁坐上巡邏車載送返所內暫歇。

警員藉由警政系統設備查證出高齡90歲邱姓老翁的身分，隨即通知家屬前來派出所帶回妥適照顧，家屬見老翁安然無恙喜極而泣。