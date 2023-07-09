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轎車失控衝對向撞裂邊坡巨石 車頭全毀四輪朝天

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

劉姓男子今天上午開車沿台2線宜蘭基隆方向行駛，在新北市貢寮區路段失控開到對向，撞擊路旁的岩石後翻覆。由於衝撞力量大，車頭全毀，路旁巨石還被撞裂，但劉男表示未受傷，婉拒送醫。車禍原因由警方調查中。

瑞芳警分局今早7點23分接獲報案，台2線指標111K萊萊路段發生車禍。警方派員警到場處置，看到40多歲劉男駕駛的轎車翻覆在基隆往宜蘭的車道上。劉男一開始表示感覺暈眩，後來好轉，拒絕送醫。警員對他實施酒測，數值為0。

據了解，劉男開車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，經過事故路段時，越過道路中央雙黃線，並失控自撞對向路旁邊坡的巨石。劉男肇事後，轎車翻覆，四輪朝天，占用基隆往宜蘭方向車道。

警方派出4名員警到場，除了測繪現場，調查事故原因，並協助交通管制，指揮車輛單線雙向通行。公路總局第1養護工程處基隆工務段人員8點多到場，在拖吊車吊離劉男的轎車後，清理路面散落物後恢復正常交通。

劉姓男子今早開車在台2線自撞對向邊坡的岩石後，翻覆在車道上，警方實施酒測數值為0，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
劉姓男子今早開車在台2線自撞對向邊坡的岩石後，翻覆在車道上，警方實施酒測數值為0，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
劉姓男子今早開車在台2線自撞對向邊坡的岩石後，翻覆在車道上，警方實施酒測數值為0，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
劉姓男子今早開車在台2線自撞對向邊坡的岩石後，翻覆在車道上，警方實施酒測數值為0，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
劉姓男子今早開車在台2線自撞對向邊坡的岩石後，翻覆在車道上，警方實施酒測數值為0，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
劉姓男子今早開車在台2線自撞對向邊坡的岩石後，翻覆在車道上，警方實施酒測數值為0，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
劉姓男子今早開車在台2線自撞對向邊坡的岩石後，翻覆在車道上，警方實施酒測數值為0，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
劉姓男子今早開車在台2線自撞對向邊坡的岩石後，翻覆在車道上，警方實施酒測數值為0，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 宜蘭

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