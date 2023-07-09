轎車失控衝對向撞裂邊坡巨石 車頭全毀四輪朝天

劉姓男子今天上午開車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在新北市貢寮區路段失控開到對向，撞擊路旁的岩石後翻覆。由於衝撞力量大，車頭全毀，路旁巨石還被撞裂，但劉男表示未受傷，婉拒送醫。車禍原因由警方調查中。

瑞芳警分局今早7點23分接獲報案，台2線指標111K萊萊路段發生車禍。警方派員警到場處置，看到40多歲劉男駕駛的轎車翻覆在基隆往宜蘭的車道上。劉男一開始表示感覺暈眩，後來好轉，拒絕送醫。警員對他實施酒測，數值為0。

據了解，劉男開車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，經過事故路段時，越過道路中央雙黃線，並失控自撞對向路旁邊坡的巨石。劉男肇事後，轎車翻覆，四輪朝天，占用基隆往宜蘭方向車道。