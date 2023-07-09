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轎車停一整天豐原當地里長查看 女子臉色蒼白死車內警追查
台中市豐原區豐勢路一處巷道，昨天一輛轎車從早上停到晚上，附近居民關心，當地翁社里長吳安修獲報到場查看，發現車內一名女子臉色蒼白坐在駕駛座疑已死亡，警方昨晚到場發現女子不明原因死亡，今天將報請檢察官相驗，釐清女子死因。
豐原翁社里長吳安修昨晚接獲里民通知，昨天早上出門時看到一輛轎車停在豐勢路國道四號高速公路下方的巷道，傍晚運動時看到轎車還停在現場，車上好像有人；吳安修獲報後到場查看，發現轎車駕座上有名女子，臉色非常蒼白，疑已經死亡，立即報警。
豐原警分局昨晚7點多接獲報案，到場發現42歲洪姓女子陳屍轎車駕駛座，車上沒有遺書，只有衣物及藥物，洪女丈夫到場表示，她平日有就醫，死因不明，警方今天將報請檢察官相驗。
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