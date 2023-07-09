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討1.8萬工程款怒噴「X欠$」 高雄男錢沒拿到衰被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處的大門噴了5個大大的「X欠$」的不雅字眼洩恨，嚇壞唐姓女房東；警方獲報，調閱監視器，3小時逮獲蔣男，蔣錢沒討到，被告毀損罪嫌送辦。

鳳山警分局成功派出所3日晚上7時許接獲報案，指杭州西街有房屋遭毀損，警方獲報前往了解。

警方到場後，發現大門被噴漆，玻璃上有5個大大的「X欠$」，唐姓女屋主（40歲）向警方表示，疑因房客劉姓男子（46歲）積欠他人錢財未還，導致遭人噴上不雅字眼。

唐女提出毀損告訴後，所長葉清泉召集巡佐許永青、警員謝長達、李子浩等專案人員立即調閱週邊監視器及訪查附近住戶，發現當天上午9時許，一名駕駛小貨車的車主前來案發地拆除廣告帆布，離開時持噴漆毀損唐女住處的玻璃。

警方以車追人，查出是蔣姓男子（60歲）涉案，獲報3小時後逮人；蔣聲稱因劉積欠他約1萬8千元工程款未還，才噴漆洩恨，因唐堅持提告，蔣錢還沒討到，就被警方依毀損罪移送偵辦。

蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處大門噴上「X欠$」的不雅字眼洩恨，遭女屋主提告，警方逮獲蔣男送辦。記者石秀華／翻攝
蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處大門噴上「X欠$」的不雅字眼洩恨，遭女屋主提告，警方逮獲蔣男送辦。記者石秀華／翻攝
蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處大門噴上「X欠$」的不雅字眼洩恨，警方蔣男駕駛小貨車犯案。記者石秀華／翻攝
蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處大門噴上「X欠$」的不雅字眼洩恨，警方蔣男駕駛小貨車犯案。記者石秀華／翻攝
蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處大門噴上「X欠$」的不雅字眼洩恨。圖／取自臉書社團「我是鳳山人」
蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處大門噴上「X欠$」的不雅字眼洩恨。圖／取自臉書社團「我是鳳山人」
蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處大門噴上「X欠$」的不雅字眼洩恨。記者石秀華／翻攝
蔣姓男子因劉姓男子積欠1萬8000元工程款未還，追討未果，憤而在劉租屋處大門噴上「X欠$」的不雅字眼洩恨。記者石秀華／翻攝

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