影／別再去棋牌社賭錢！ 蘆洲、八里查獲2家41人移送法辦
新北市八里區商港路及蘆洲區中原路各有1家棋牌社涉嫌賭博，以點數卡供客人兌換現金，警方蒐證後，6日下午分別前往查緝，共帶回41人、查扣23萬元賭資，警詢後全部依賭博罪嫌移送新北及士林地檢署偵辦。
蘆洲警分局指出，新北市政府已將「休閒活動場館業」列為特種行業，不再核准「棋牌社」、「棋藝社」等商業名稱登記，警政署亦持續推動「清源專案2.0」，針對易藏汙納垢場所安排臨檢、蒐證、取締，杜絕賭博風氣。
員警6日下午4時及5時許，分別前往八里區商港路及蘆洲區中原路查緝掛羊頭賣狗肉的棋牌社，現場查扣23萬元賭資、電動麻將桌、監視器等證物，41名賭客與現場負責人、工作人員全部帶回調查，警詢後移送法辦。
警方指出，棋牌社通常向賭客收取400元左右場地費，隨後提供籌碼1比1兌換，打完牌再由賭客或員工協助將籌碼兌換成現金，藉此掩護賭博事實，許多民眾誤以為是合法經營，其實已經違法，呼籲莫再前往賭錢，往後將持續查緝，依賭博罪究辦。
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