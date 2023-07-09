苗栗男3度涉持刀拒捕遭擊中3槍送醫 1警左手骨折

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／苗栗即時報導

54歲林姓男子7月8日在苗栗縣公館鄉不服警方攔查違規，3度持刀涉嫌拒捕，造成1名警員左手小臂骨折，林男左、右小腿及腹部各中1槍，緊急送醫並無大礙，案由警方進一步處理中。

苗栗警察分局鶴岡派出所員警7月8日下午2點多，在苗栗縣公館鄉台6線、縣道128線口執行勤務，林男騎機車未依規定兩段式左轉，警車鳴笛示意停車受檢，林男不服稽查，下車持長柄鐮刀，涉嫌砍擊警車前、後擋風玻璃後騎車離去。

員警通報支援，並一路尾隨，再次鳴笛示意靠停受檢，林男下車持刀揮舞並對峙，謝姓警員左小臂遭攻擊骨折受傷，支援警力到場，對空鳴2槍，林男仍不聽制止，再度涉嫌攻擊員警，警方再開1槍，擊中林男右小腿，林負傷騎車逃逸。

警方以車追人，7月8日下午6點多掌握他躲藏在銅鑼鄉，動員優勢警力圍捕，過程中林男仍數度持刀涉嫌拒捕，警方再開6槍，其中1槍擊中腹部、1槍擊中左小腿，制伏後緊急戒護送醫，並無生命危險，警方依妨害公務、毀損及殺人未遂等罪嫌偵辦中。

苗栗縣54歲林姓男子7月8日3度持刀涉嫌拒捕，警車前、後擋風玻璃遭砍擊破裂，1名警員左手小臂骨折，警開槍擊中林男左、右小腿及腹部各1槍，送醫並無大礙，案由警方進一步處理中。圖／民眾提供
苗栗縣54歲林姓男子7月8日3度持刀涉嫌拒捕，警車前、後擋風玻璃遭砍擊破裂，1名警員左手小臂骨折，警開槍擊中林男左、右小腿及腹部各1槍，送醫並無大礙，案由警方進一步處理中。圖／民眾提供

骨折 槍擊 警車

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