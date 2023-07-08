彰化八卦山莫名迷路再添一樁 手機定位傳警消搜救脫險

彰化縣八卦山其實是台地，地勢不高卻常有人莫名迷路，彰化縣27歲何姓男子今天登山，下山時走八卦山失去方向感，7點多天色已暗趕快打電話並提供定位，他的家人通報119，警消動員10多人搜救，晚間9點多在草叢中找到驚魂未定的何男。

據了解，彰化縣消防局今晚約7點半接獲報案，指稱何姓男子今天到台中與彰化交界的山區旅遊，走八卦山139線返回彰化市，不料沒走到下山的路，反而走進一片荒山草叢，天色已暗，他打電話求救並提供定位。

彰化警分局快官派出所4名員警和消防局東區、花壇、芬園三個分隊消防員10多人，根據定位點彰化市田坑路搜救，晚間9點多在海拔約163公尺的竹巷山田子坑草叢找到何男。