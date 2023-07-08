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影／港男來台飆卡丁車…衝出賽道「嘣」一聲撞壞保時捷
香港一名羅姓男子來台觀光，昨天下午跟朋友到桃園卡丁車賽場飆風，過程不慎衝出賽道與護欄，與一般道路的保時捷跑車相撞，造成保時捷前保險桿缺了一大塊，後續恐面臨高額賠償。
警方調查，卡丁車賽場旁的道路雖然狹小，但因為是通往高速公路和盧竹區的捷徑，往來車輛不少。
昨天下午1時許，羅男與友人到卡丁車賽場競速，過程疑似操控不慎，撞上賽道旁泡綿防護，還衝破賽場鐵網，闖進一般道路，適時剛好石姓男子駕駛保時捷經過，因此發生對撞車禍。
事故造成羅男全身多處挫傷，幸無生命危險，不過羅男的卡丁車左前輪和左保險桿損壞，石男的保時捷前保險桿右側也掉了一大塊，後續恐面臨卡丁車業者和石男追償車損。警方表示，事故雙方均無酒駕情形，至於肇責，有待進一步調查釐清。
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