影／港男來台飆卡丁車…衝出賽道「嘣」一聲撞壞保時捷

香港一名羅姓男子來台觀光，昨天下午跟朋友到桃園卡丁車賽場飆風，過程不慎衝出賽道與護欄，與一般道路的保時捷跑車相撞，造成保時捷前保險桿缺了一大塊，後續恐面臨高額賠償。

警方調查，卡丁車賽場旁的道路雖然狹小，但因為是通往高速公路和盧竹區的捷徑，往來車輛不少。

昨天下午1時許，羅男與友人到卡丁車賽場競速，過程疑似操控不慎，撞上賽道旁泡綿防護，還衝破賽場鐵網，闖進一般道路，適時剛好石姓男子駕駛保時捷經過，因此發生對撞車禍。