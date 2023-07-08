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台南七股驚傳溺水意外 男子下水抓魚一轉頭不見人影
台南市七股區晚間發生一起溺水意外，一名年約20歲男子，與友人相約外出抓魚，騎機車前往三股里台61線道下方的水道，男子走入水深及腰的水道放置漁網，卻突然不見蹤影，友人趕緊通報警消，並在岸邊呼喊找尋，警消到場下水搜尋，經過半小時時間終於找到溺水的男子，但已經失去生命跡象，趕緊帶到岸上，進行CPR並送往佳里奇美醫院急救，情況不甚樂觀。
南市消防局8日晚間8時35分接獲員警轉報，七股區173甲縣道旁水道傳出溺水事件，緊急調派七股、佳里分隊及學甲中隊共7車11人2部救生船艇趕到現場救援。
據了解，這名溺水男子和友人到該處捕魚，沒想到下水後疑似因為腳滑跌入水中、失去蹤影；友人發現後隨即報案救人，男子家屬也趕到現場沿著水道搜尋。
消防人員到場時發現水深及腰，穿著裝備下水搜尋，在晚間9點24分發現溺水男子，但已失去生命徵象、無意識，趕緊將他拉上岸急救，仍未恢復呼吸心跳，救護車送往佳里奇美醫院，意外發生原因有待後續調查釐清。
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