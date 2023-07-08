快訊

怎麼了？林襄瘦成皮包骨 在高雄啤酒音樂節後台痛哭

好市多輸入含致癌物毒起司 757公斤恐已被吃下肚

夏天車內熱成烤箱！日專家曝降溫密技 5分鐘從55度變28度

花蓮連日高溫 工人熱中暑體溫達40度昏迷送醫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮連日高溫，一名李姓工人在大太陽下工作導致熱中暑，出現神智不清、抽搐、嘔吐等症狀。消防人員獲報趕到，發現他皮膚發燙，體溫高達40度，給予冰塊等降溫後緊急送醫，沒有生命危險。

花蓮縣消防局昨天下午4時接獲報案，壽豐鄉豐裡村一名年約50歲的李姓工人，疑因在大太陽下曝曬過久，有熱急症需要送醫。壽豐消防分隊人員趕到，發現患者已進入小客車前座休息，但體溫極高、抽搐，且神智不清，立即將患者搬抬到車外陰涼處，給予冰塊、氧氣等降溫，急送醫院救治，已無大礙。

花蓮縣消防局提醒，近日天氣炎熱，若長時間曝露在高溫環境下，容易出現頭暈頭痛、噁心嘔吐、甚至肌肉痙攣、抽筋等，嚴重時甚至可能面臨死亡風險。籲牢記急救五步驟「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，可先將患者移至通風陰涼處，移除多餘衣物，再補充水分及適量鹽分，並使用冷水或風扇降溫，若未改善則需立即送醫。

花蓮縣衛生局表示，夏天花東縱谷常有高溫，尤其近來天氣炎熱，要預防因高溫造成的熱傷害，就算待在室內，若沒有保持良好通風，也可能會中暑。

衛生局提醒預防熱傷害三要訣「保持涼爽、補充水分、提高警覺心」，穿著淺色、寬鬆透氣衣物，盡量待在涼爽通風或有空調的地方，每天至少喝水2000cc，可多吃蔬果，也要注意天氣預報，若要戶外活動，盡量安排氣溫較低的時段，並做好防曬措施。

近來高溫炎熱，花蓮一名李姓工人疑因熱中暑昏迷，消防人員趕往緊急降溫處置後送醫。記者王燕華／翻攝
近來高溫炎熱，花蓮一名李姓工人疑因熱中暑昏迷，消防人員趕往緊急降溫處置後送醫。記者王燕華／翻攝

高溫 花蓮 衛生局

延伸閱讀

國際少年運動會花蓮傳捷報 跆拳道踢下一金一銀

花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華high翻紅面鴨將接棒

花蓮玉富自行車道舊鐵橋段修復 113年6月完工

「會長高」的花蓮玉富自行車道震損 動工復建拚明年暑假前開放

相關新聞

花蓮連日高溫 工人熱中暑體溫達40度昏迷送醫

花蓮連日高溫，一名李姓工人在大太陽下工作導致熱中暑，出現神智不清、抽搐、嘔吐等症狀。消防人員獲報趕到，發現他皮膚發燙，體...

影／驚險畫面曝光！馬祖酒廠烈焰沖天 濃煙吞噬廣場

知名的馬祖酒廠在今天下午5時許發生火警，堆置在廣場的棧板因不明原因起火，因為近日風大，強烈的風勢助長火勢，現場烈焰沖天，...

傳動軸突斷裂...曳引車卡中山橋引道 1個半小時修復通行

今天下午饒姓司機開著一輛載滿鋼材的曳引車，沿著新北市三重區中華路往林口方向駛去，途中行經中山便橋引道處，傳動軸突然斷裂，...

影／姪子來電套關係一口氣借30萬 高雄婦匯款警一招化解

高雄70歲范姓老婦人昨午接到久未謀面的姪子來電，對方甜喊姑姑套關係，聲稱因貨款不足，希望范能幫忙解危，范心疼姪子遭遇，到...

新北忠孝橋驚傳女子墜落！消防馳援救起 她稱：一時頭暈

今天下午新北市三重區忠孝橋驚傳有女子墜落，新北市消防局獲報出動人車趕抵，經下船艇來回於河道將女子救起，女子供稱「是頭暈不...

影／攀登百岳釀憾事...協作員摔落八通關邊坡 陸空合力運出遺體

南二段又傳山域事故，一支登山隊7月2日從台東縣向陽入山，昨天行經八通關小營地時，35歲林姓協作不慎摔落邊坡，南投縣消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦