花蓮連日高溫 工人熱中暑體溫達40度昏迷送醫

花蓮連日高溫，一名李姓工人在大太陽下工作導致熱中暑，出現神智不清、抽搐、嘔吐等症狀。消防人員獲報趕到，發現他皮膚發燙，體溫高達40度，給予冰塊等降溫後緊急送醫，沒有生命危險。

花蓮縣消防局昨天下午4時接獲報案，壽豐鄉豐裡村一名年約50歲的李姓工人，疑因在大太陽下曝曬過久，有熱急症需要送醫。壽豐消防分隊人員趕到，發現患者已進入小客車前座休息，但體溫極高、抽搐，且神智不清，立即將患者搬抬到車外陰涼處，給予冰塊、氧氣等降溫，急送醫院救治，已無大礙。

花蓮縣消防局提醒，近日天氣炎熱，若長時間曝露在高溫環境下，容易出現頭暈頭痛、噁心嘔吐、甚至肌肉痙攣、抽筋等，嚴重時甚至可能面臨死亡風險。籲牢記急救五步驟「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，可先將患者移至通風陰涼處，移除多餘衣物，再補充水分及適量鹽分，並使用冷水或風扇降溫，若未改善則需立即送醫。

花蓮縣衛生局表示，夏天花東縱谷常有高溫，尤其近來天氣炎熱，要預防因高溫造成的熱傷害，就算待在室內，若沒有保持良好通風，也可能會中暑。