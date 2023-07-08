快訊

怎麼了？林襄瘦成皮包骨 在高雄啤酒音樂節後台痛哭

好市多輸入含致癌物毒起司 757公斤恐已被吃下肚

夏天車內熱成烤箱！日專家曝降溫密技 5分鐘從55度變28度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／驚險畫面曝光！馬祖酒廠烈焰沖天 濃煙吞噬廣場

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

知名的馬祖酒廠在今天下午5時許發生火警，堆置在廣場的棧板因不明原因起火，因為近日風大，強烈的風勢助長火勢，現場烈焰沖天，遠方都可以看到熊熊大火，好在職義消與警察大動員，出動4輛消防車緊急灌救，火勢在5點40分就控制住，起火原因尚待調查。

馬祖酒廠展銷部前廣場在今天下午5點許發生一起火警意外，堆置在廣場前的棧板因不明原因起火，因為風勢大加上周邊都是保鮮膜等易燃物，讓火勢瞬間增大，周邊住戶都可以看到烈焰，消防單位據報後立即出動4部消防車輛前往滅火。

馬祖酒廠總經理劉九銘一得知有火警，立刻從家中疾奔而來，因為他家就在酒廠旁，僅花了1分鐘就趕到現場坐鎮指揮，並協助警義消人員全力灌救，火勢很快就控制住，他也表示，僅有部分棧板遭燒毀，並無重大損失。

連江縣長王忠銘聞訊也到場關心火勢及救火進度，王忠銘除感謝消防、義消全力灌救，以及社會各界人士的關心及協助通報，也立即邀集酒廠人員召開應變會議，指示酒廠立即清理雜物、酒品與雜物分離存放及暑期加強預防等3項災後立即處理事項。

據了解，起火點是酒廠旁的棧板堆置區，酒廠員工懷疑可能是有人在附近吸煙，亂丟煙蒂才肇禍，加上近日天氣炎熱，可能剛開始是悶燒，後來因為強烈的風勢，才讓大火一發不可收拾。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

知名的馬祖酒廠今天下午5時許發生火警，堆置在廣場前的棧板因不明原因起火，現場烈焰沖天，相當駭人。圖／民眾提供
知名的馬祖酒廠今天下午5時許發生火警，堆置在廣場前的棧板因不明原因起火，現場烈焰沖天，相當駭人。圖／民眾提供
馬祖酒廠今天下午5時許發生火警，現場烈焰沖天，周邊都可以看到熊熊大火。圖／民眾提供
馬祖酒廠今天下午5時許發生火警，現場烈焰沖天，周邊都可以看到熊熊大火。圖／民眾提供
馬祖酒廠今天下午5時許發生火警，現場烈焰沖天，周邊都可以看到熊熊大火。圖／民眾提供
馬祖酒廠今天下午5時許發生火警，現場烈焰沖天，周邊都可以看到熊熊大火。圖／民眾提供
知名的馬祖酒廠今天下午5時許發生火警，好在職義消快速前往灌救滅火，並未造成重大損失。記者蔡家蓁／攝影
知名的馬祖酒廠今天下午5時許發生火警，好在職義消快速前往灌救滅火，並未造成重大損失。記者蔡家蓁／攝影
馬祖酒廠今天下午5時許發生火警，堆置在廣場前的棧板被燒毀不少。圖／民眾提供
馬祖酒廠今天下午5時許發生火警，堆置在廣場前的棧板被燒毀不少。圖／民眾提供

馬祖 王忠銘 火災

延伸閱讀

全球最熱一周！雜草火警案暴增 消防隊員疲於奔命

38度大熱天 汐止空地驚傳汽車火警 4車陷火海燒剩骨架

義大利養老院凌晨傳火警 釀6死逾80傷

日籍學者好奇中國壓力 連江縣長：離島無感「陸無人機只是做樣子」

相關新聞

花蓮連日高溫 工人熱中暑體溫達40度昏迷送醫

花蓮連日高溫，一名李姓工人在大太陽下工作導致熱中暑，出現神智不清、抽搐、嘔吐等症狀。消防人員獲報趕到，發現他皮膚發燙，體...

影／驚險畫面曝光！馬祖酒廠烈焰沖天 濃煙吞噬廣場

知名的馬祖酒廠在今天下午5時許發生火警，堆置在廣場的棧板因不明原因起火，因為近日風大，強烈的風勢助長火勢，現場烈焰沖天，...

傳動軸突斷裂...曳引車卡中山橋引道 1個半小時修復通行

今天下午饒姓司機開著一輛載滿鋼材的曳引車，沿著新北市三重區中華路往林口方向駛去，途中行經中山便橋引道處，傳動軸突然斷裂，...

影／姪子來電套關係一口氣借30萬 高雄婦匯款警一招化解

高雄70歲范姓老婦人昨午接到久未謀面的姪子來電，對方甜喊姑姑套關係，聲稱因貨款不足，希望范能幫忙解危，范心疼姪子遭遇，到...

新北忠孝橋驚傳女子墜落！消防馳援救起 她稱：一時頭暈

今天下午新北市三重區忠孝橋驚傳有女子墜落，新北市消防局獲報出動人車趕抵，經下船艇來回於河道將女子救起，女子供稱「是頭暈不...

影／攀登百岳釀憾事...協作員摔落八通關邊坡 陸空合力運出遺體

南二段又傳山域事故，一支登山隊7月2日從台東縣向陽入山，昨天行經八通關小營地時，35歲林姓協作不慎摔落邊坡，南投縣消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦