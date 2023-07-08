聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／驚險畫面曝光！馬祖酒廠烈焰沖天 濃煙吞噬廣場
知名的馬祖酒廠在今天下午5時許發生火警，堆置在廣場的棧板因不明原因起火，因為近日風大，強烈的風勢助長火勢，現場烈焰沖天，遠方都可以看到熊熊大火，好在職義消與警察大動員，出動4輛消防車緊急灌救，火勢在5點40分就控制住，起火原因尚待調查。
馬祖酒廠展銷部前廣場在今天下午5點許發生一起火警意外，堆置在廣場前的棧板因不明原因起火，因為風勢大加上周邊都是保鮮膜等易燃物，讓火勢瞬間增大，周邊住戶都可以看到烈焰，消防單位據報後立即出動4部消防車輛前往滅火。
馬祖酒廠總經理劉九銘一得知有火警，立刻從家中疾奔而來，因為他家就在酒廠旁，僅花了1分鐘就趕到現場坐鎮指揮，並協助警義消人員全力灌救，火勢很快就控制住，他也表示，僅有部分棧板遭燒毀，並無重大損失。
連江縣長王忠銘聞訊也到場關心火勢及救火進度，王忠銘除感謝消防、義消全力灌救，以及社會各界人士的關心及協助通報，也立即邀集酒廠人員召開應變會議，指示酒廠立即清理雜物、酒品與雜物分離存放及暑期加強預防等3項災後立即處理事項。
據了解，起火點是酒廠旁的棧板堆置區，酒廠員工懷疑可能是有人在附近吸煙，亂丟煙蒂才肇禍，加上近日天氣炎熱，可能剛開始是悶燒，後來因為強烈的風勢，才讓大火一發不可收拾。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言