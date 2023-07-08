影／驚險畫面曝光！馬祖酒廠烈焰沖天 濃煙吞噬廣場

知名的馬祖酒廠在今天下午5時許發生火警，堆置在廣場的棧板因不明原因起火，因為近日風大，強烈的風勢助長火勢，現場烈焰沖天，遠方都可以看到熊熊大火，好在職義消與警察大動員，出動4輛消防車緊急灌救，火勢在5點40分就控制住，起火原因尚待調查。

馬祖酒廠展銷部前廣場在今天下午5點許發生一起火警意外，堆置在廣場前的棧板因不明原因起火，因為風勢大加上周邊都是保鮮膜等易燃物，讓火勢瞬間增大，周邊住戶都可以看到烈焰，消防單位據報後立即出動4部消防車輛前往滅火。

馬祖酒廠總經理劉九銘一得知有火警，立刻從家中疾奔而來，因為他家就在酒廠旁，僅花了1分鐘就趕到現場坐鎮指揮，並協助警義消人員全力灌救，火勢很快就控制住，他也表示，僅有部分棧板遭燒毀，並無重大損失。

連江縣長王忠銘聞訊也到場關心火勢及救火進度，王忠銘除感謝消防、義消全力灌救，以及社會各界人士的關心及協助通報，也立即邀集酒廠人員召開應變會議，指示酒廠立即清理雜物、酒品與雜物分離存放及暑期加強預防等3項災後立即處理事項。

據了解，起火點是酒廠旁的棧板堆置區，酒廠員工懷疑可能是有人在附近吸煙，亂丟煙蒂才肇禍，加上近日天氣炎熱，可能剛開始是悶燒，後來因為強烈的風勢，才讓大火一發不可收拾。

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