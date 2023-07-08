影／南二段山域事故 35歲高山協作八通關摔落斜坡不治

南二段又傳山域事故，一支登山隊7月2日從台東縣向陽入山，昨天行經八通關小營地時，35歲林姓協作不慎摔落邊坡，南投縣消防局派5名救難人員，搭直升機趕往大水窟山屋，徒步2小時到達事故現場，可惜人已經死亡，將遺體拉上步道，今天由直升機吊掛下山，交由家屬處理後事。

南投縣消防局表示，這支登山隊攀登百岳南二段，7月2日從台東縣向陽入山，預計7月9日從信義鄉東埔停車場下山。昨天上午9時，行經八通關小營地時，35歲林姓協作不慎摔落15公尺深邊坡，另名倪姓協作無法救援，趕緊打電話救援，並留守現場等待救援，其他隊員則由領隊和另名協作帶領繼續行程。

南投縣消防局第三大隊獲報後，派遣信義及玉山分隊警消4人義消1人馳援，為節省救援時間申請直升機載運搜救人員至大水窟山屋，再徒步2小時抵達事故現場。以繩索攀下陡斜坡查看，發現林姓協作已經死亡，下午4時將遺體打包拉上步道，但因天色已晚，直升機無法飛行。

今天上午，消防局再次聲請直升機救援，順利抵達山區，將遺體載至信義鄉同富停機坪，交由家屬及和社派出所處理，倪姓協作則繼續行程，和其他登山隊員會合。