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影／專用垃圾袋太小遭拒收 他怒嗆清潔員「畜生」挨告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子用專用垃圾袋倒垃圾，卻因垃圾袋太小馬桶蓋超出太多，而被清潔員陳男拒收，林男一時惱怒竟出言不遜罵陳「為何不能通融？你是人還是畜生？」陳男不甘受辱，於這個月4日下午前往派出所檢附密錄器畫面，對林提告妨害公務公然侮辱，警方受理通知林男到案說明，警詢後依法函送法辦。

據了解，林姓男子（64歲）這個月4日上午9時10分左右，將廢棄馬桶蓋放進一只專用垃圾袋，隨即外出準備丟往垃圾車上，但林男垃圾袋過小馬桶蓋超出太多，陳姓清潔隊員（52歲）拒收「這個超過太多，我們沒辦法收」林男商請陳男通融一下，但陳男礙於規定直覺回絕「真的不行有困難」便把馬桶蓋還給林男。

林男見陳態度強硬瞬間惱怒，直接把馬桶蓋往地上丟去，旋即走前對著陳男嗆罵「為何不能通融？你是人還是畜生？」雙方爆發口角衝突，旁人見狀趕緊拉離兩人。

當天下午2時許陳男越想越不是滋味，拿著林男嗆罵密錄器畫面，前往轄區中港派出所對林提告妨害公務、公然侮辱。警方受理循線於翌日上午8時許通知林男到案說明，林男坦承嗆罵陳男，警詢後依妨害公務、公然侮辱等罪嫌函送法辦。

林姓男子嗆罵清潔隊員「為何不能通融？你是人還是畜生？」挨告妨害公務、公然侮辱。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子嗆罵清潔隊員「為何不能通融？你是人還是畜生？」挨告妨害公務、公然侮辱。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子嗆罵清潔隊員「為何不能通融？你是人還是畜生？」挨告妨害公務、公然侮辱。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子嗆罵清潔隊員「為何不能通融？你是人還是畜生？」挨告妨害公務、公然侮辱。記者曾伯愷／翻攝

馬桶 公然侮辱 妨害公務

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