影／專用垃圾袋太小遭拒收 他怒嗆清潔員「畜生」挨告

林姓男子用專用垃圾袋倒垃圾，卻因垃圾袋太小馬桶蓋超出太多，而被清潔員陳男拒收，林男一時惱怒竟出言不遜罵陳「為何不能通融？你是人還是畜生？」陳男不甘受辱，於這個月4日下午前往派出所檢附密錄器畫面，對林提告妨害公務、公然侮辱，警方受理通知林男到案說明，警詢後依法函送法辦。

據了解，林姓男子（64歲）這個月4日上午9時10分左右，將廢棄馬桶蓋放進一只專用垃圾袋，隨即外出準備丟往垃圾車上，但林男垃圾袋過小馬桶蓋超出太多，陳姓清潔隊員（52歲）拒收「這個超過太多，我們沒辦法收」林男商請陳男通融一下，但陳男礙於規定直覺回絕「真的不行有困難」便把馬桶蓋還給林男。

林男見陳態度強硬瞬間惱怒，直接把馬桶蓋往地上丟去，旋即走前對著陳男嗆罵「為何不能通融？你是人還是畜生？」雙方爆發口角衝突，旁人見狀趕緊拉離兩人。