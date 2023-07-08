無業男子當街襲胸女子又行竊 休假副所長銳眼逮人

一名長相清秀女子日前中午行經台北市羅斯福路時，遭48歲無業楊姓男子伸出鹹豬手襲胸，女子跑到萬盛派出所報案，警方調閱監視器，鎖定楊嫌特徵；下午輪休的副所長王俞惠經過羅斯福路時，瞥見一旁的楊姓男子與特徵相符，立即尾隨在後並通知線上警網盤查，這才發現楊姓男子不僅襲胸，還在一家商店偷走兩罐堅果。

文二警分局指出，女子表示遭到陌生男子性騷擾，警員蘇瑞鵬立即調閱沿線監視器，並請報案人協助指認，追查下發現男子案發後又步行進入一間商店行竊兩罐堅果。