無業男子當街襲胸女子又行竊 休假副所長銳眼逮人

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聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一名長相清秀女子日前中午行經台北市羅斯福路時，遭48歲無業楊姓男子伸出鹹豬手襲胸，女子跑到萬盛派出所報案，警方調閱監視器，鎖定楊嫌特徵；下午輪休的副所長王俞惠經過羅斯福路時，瞥見一旁的楊姓男子與特徵相符，立即尾隨在後並通知線上警網盤查，這才發現楊姓男子不僅襲胸，還在一家商店偷走兩罐堅果。

文二警分局指出，女子表示遭到陌生男子性騷擾，警員蘇瑞鵬立即調閱沿線監視器，並請報案人協助指認，追查下發現男子案發後又步行進入一間商店行竊兩罐堅果。

當天下午，副所長王俞惠輪休沒有勤務，她外出行經羅斯福路時，發現與嫌疑人特徵相符男子，尾隨在後通報員警查證，確認身分後，將楊嫌帶回派出所，責令交付贓物兩罐堅果，並依竊盜罪及性騷擾防治法函送法辦。

楊姓男子竊取的兩罐堅果。記者廖炳棋/翻攝
楊姓男子竊取的兩罐堅果。記者廖炳棋/翻攝
萬盛所副所長王俞惠（左）、警員蘇瑞鵬（右）。記者廖炳棋/翻攝
萬盛所副所長王俞惠（左）、警員蘇瑞鵬（右）。記者廖炳棋/翻攝

監視器 性騷擾 鹹豬手

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