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影／隨機向人借200元不成 他怒掏BB槍朝臉連開5槍遭法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子今天凌晨隨機攔人商借200元不成，竟惱怒掏出一把BB槍，朝著被害連姓男子臉部、身體連開5槍，導致連男擦傷紅腫。陳男逞凶後迅速逃離現場，警方獲報循線在新北市蘆洲區復興路227巷逮捕陳男帶回偵辦，連男不願提告，警詢後依社維法函送裁處。

據了解，陳姓男子（36歲）平常無所事事小偷小鬧，是當地問題人物。今天凌晨2時許，陳男騎乘一輛腳踏車隨處閒晃，騎經新北市蘆洲區蘆洲區長興路50巷內，見連姓男子（63歲）與人外出散步，陳男趨前向連男商借200元買宵夜。

連男因不認識陳男直接拒絕，卻惹火陳男出言爆嗆狠酸連男「連200元都沒有」連男被酸得莫名其妙氣得回嗆，雙方爆發激烈口角。過程中陳男掏出一把BB彈朝著連男臉部、身體連開5槍，造成連男多處擦傷紅腫。

陳男逞凶後迅速騎車離開，留下一臉錯愕的連男及其朋友。警方獲報派員趕抵，檢視連男傷勢輕微，詢問連男婉拒就醫。今天凌晨3時許，警方循線在復興路227巷內將陳男攔下帶回偵辦。

偵詢時陳男坦承持BB彈朝著連男臉部、身體連開5槍，他辯稱是不滿連男不借他200元才會爆怒，連男不願提告，警詢後依社會秩序維護法將陳男函送裁處。

陳姓男子商借200元不成，惱怒掏出一把BB槍，朝著連姓男子臉部、身體連開5槍，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子商借200元不成，惱怒掏出一把BB槍，朝著連姓男子臉部、身體連開5槍，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子商借200元不成，惱怒掏出一把BB槍，朝著連姓男子臉部、身體連開5槍，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子商借200元不成，惱怒掏出一把BB槍，朝著連姓男子臉部、身體連開5槍，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子商借200元不成，惱怒掏出一把BB槍，朝著連姓男子臉部、身體連開5槍，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男子商借200元不成，惱怒掏出一把BB槍，朝著連姓男子臉部、身體連開5槍，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝

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