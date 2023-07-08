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影／小貨車未停讓撞飛婦人 司機恐吞3萬6罰單吊照1年
這個月5日中午陳姓男子開著一輛小貨車，沿著新北市新莊區中正路929巷準備左轉進入中正路，疑未停讓黃婦走過行人穿越道，直接把人撞飛，造成黃婦肢體多處擦挫傷，所幸送醫急救後沒有大礙。新莊警方表示，檢視行車紀錄器陳男以違反道交條例之規定依法製單舉發，最重可開罰3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。
據了解，這個月5日中午12時許陳姓男子（50歲）開著一輛小貨車外出送貨，途中行經新北市新莊區中正路929巷欲左轉進入中正路時，陳男未先停讓黃婦（73歲）先走過行人穿越道，當場把人撞飛。
強大撞擊力導致黃婦重摔落地，造成其手腳、頭部多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事陳男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，則待後續警方調查釐清。
新莊警分表示，檢視行車紀錄器畫面，陳男未依規定停等禮讓行人先行行人穿越道，將依違反道路交通管理處罰條例第44條4項，汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過汽車駕駛人，因而肇事致人受傷或死亡者，開處7200元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。
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