快訊

台中福華飯店泳池傳意外！民眾見8歲女童癱軟水面 緊急CPR送醫

獨／「1跡象」透端倪 傳蔣萬安訪星會晤李顯龍與黃循財

46歲女高音演出前突消失 「倒臥廁所」送醫救不回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小貨車未停讓撞飛婦人 司機恐吞3萬6罰單吊照1年

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

這個月5日中午陳姓男子開著一輛小貨車，沿著新北市新莊區中正路929巷準備左轉進入中正路，疑未停讓黃婦走過行人穿越道，直接把人撞飛，造成黃婦肢體多處擦挫傷，所幸送醫急救後沒有大礙。新莊警方表示，檢視行車紀錄器陳男以違反道交條例之規定依法製單舉發，最重可開罰3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。

據了解，這個月5日中午12時許陳姓男子（50歲）開著一輛小貨車外出送貨，途中行經新北市新莊區中正路929巷欲左轉進入中正路時，陳男未先停讓黃婦（73歲）先走過行人穿越道，當場把人撞飛。

強大撞擊力導致黃婦重摔落地，造成其手腳、頭部多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事陳男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，則待後續警方調查釐清。

新莊警分表示，檢視行車紀錄器畫面，陳男未依規定停等禮讓行人先行行人穿越道，將依違反道路交通管理處罰條例第44條4項，汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過汽車駕駛人，因而肇事致人受傷或死亡者，開處7200元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。

陳男未先停讓黃婦（73歲）先走過行人穿越道，當場把人撞飛，警依法開罰。圖／記者爆料網
陳男未先停讓黃婦（73歲）先走過行人穿越道，當場把人撞飛，警依法開罰。圖／記者爆料網
陳男未先停讓黃婦先過行人穿越道，當場把人撞飛，警依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
陳男未先停讓黃婦先過行人穿越道，當場把人撞飛，警依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
陳男未先停讓黃婦（73歲）先走過行人穿越道，當場把人撞飛，警依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
陳男未先停讓黃婦（73歲）先走過行人穿越道，當場把人撞飛，警依法開罰。記者曾伯愷／翻攝

撞飛 新北

延伸閱讀

五福路行穿道分隔島惹議 高市府：研議是否拆除

腦瘤才消失 詹雅雯遭撞飛「頭朝下一路滾」痛哭送醫！

行人闖紅燈穿越馬路下一秒被撞飛 頭受創送醫昏迷

魂斷台76…停路肩下車走動遭撞飛 32歲男送醫急救仍不治

相關新聞

縱走中央山脈釀憾事...登山客摔落邊坡百公尺 陸空合力運出遺體

林姓高山協作縱走中央山脈南二段，卻在南投縣信義鄉小營地附近失足摔落邊坡百公尺失去生命徵象，消防局搜救隊搭直升機入山，架設...

隨機向人借200元不成 怒掏BB槍連開5槍遭法辦

陳姓男子今天凌晨隨機攔人商借200元不成，竟惱怒掏出一把BB槍，朝著被害連姓男子臉部、身體連開5槍，導致連男擦傷紅腫。陳...

影／小貨車未停讓撞飛婦人 司機恐吞3萬6罰單吊照1年

這個月5日中午陳姓男子開著一輛小貨車，沿著新北市新莊區中正路929巷準備左轉進入中正路，疑未停讓黃婦走過行人穿越道，直接...

台中福華飯店泳池傳意外！民眾見8歲女童癱軟水面 緊急施作CPR送醫

台中市西屯區福華酒店游泳池今傳出意外，1名8歲女童下午3點多疑似游泳過程不慎溺水，經家屬、救生員救起緊急施作CPR恢復意...

行人「帝王條款」非萬能！美籍男遛狗穿越馬路遭撞 警提醒1情況不適用

宜蘭31歲潘姓美籍華裔男子日前在頭城鎮濱海路附近，疑似因遛狗時狗掙脫牽繩，追狗時穿越車道，未注意機車挨撞，他與機車騎士都...

頂下板橋悶死女嬰私托重開業 受害師一片好心卻枉遭網路霸凌

新北市先前陸續發生餵藥案、托嬰中心不當對待等事件，導致幼師與家長間不再信任。國立台北護理健康大學教授楊金寶今在板橋發起「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦