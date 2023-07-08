台中福華飯店泳池傳意外！民眾見8歲女童癱軟水面 緊急施作CPR送醫

台中市西屯區福華酒店游泳池今傳出意外，1名8歲女童下午3點多疑似游泳過程不慎溺水，經家屬、救生員救起緊急施作CPR恢復意識，台中市消防局派員到場時女童仍意識不清，緊急送往中港澄清醫院救治中；福華飯店表示，女童在學習閉氣非溺水，救生員第一時間有關心。

台中第6分局今下午3點20分接獲轉報，福華飯店內8歲女童溺水，民眾發現時她已經癱軟在水面上，緊急將女童拉到潛水區後，經家屬、救生員施作CPR後女童嘔吐並甦醒大哭，恢復生命跡象後由叔叔陪同送醫檢查。

台中福華飯店表示，經了解該女童是在學習閉氣，並非溺水，第一時間發現女童臉色不對，救生員有前往關心，為了安全起見，也將女童送醫觀察，呼籲大家夏日戲水要注意安全。

中港澄清醫院指出，女童經急救後，已經清醒，生命徵象穩定，目前正在急診觀察中。