聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中福華飯店泳池傳意外！民眾見8歲女童癱軟水面 緊急施作CPR送醫
台中市西屯區福華酒店游泳池今傳出意外，1名8歲女童下午3點多疑似游泳過程不慎溺水，經家屬、救生員救起緊急施作CPR恢復意識，台中市消防局派員到場時女童仍意識不清，緊急送往中港澄清醫院救治中；福華飯店表示，女童在學習閉氣非溺水，救生員第一時間有關心。
台中第6分局今下午3點20分接獲轉報，福華飯店內8歲女童溺水，民眾發現時她已經癱軟在水面上，緊急將女童拉到潛水區後，經家屬、救生員施作CPR後女童嘔吐並甦醒大哭，恢復生命跡象後由叔叔陪同送醫檢查。
台中福華飯店表示，經了解該女童是在學習閉氣，並非溺水，第一時間發現女童臉色不對，救生員有前往關心，為了安全起見，也將女童送醫觀察，呼籲大家夏日戲水要注意安全。
中港澄清醫院指出，女童經急救後，已經清醒，生命徵象穩定，目前正在急診觀察中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言