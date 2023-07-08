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縱走中央山脈釀憾事...登山客摔落邊坡百公尺 陸空合力運出遺體

中央社／ 南投縣8日電

林姓高山協作縱走中央山脈南二段，卻在南投縣信義鄉小營地附近失足摔落邊坡百公尺失去生命徵象，消防局搜救隊搭直升機入山，架設繩索拉出林男遺體，今天由直升機運下山。

南投縣消防局救災救護指揮科昨天上午獲報，信義鄉八通關古道小營地發生山域事故，2名登山協作2日從台東縣海端鄉向陽入山縱走南二段，預計7月9日從南投縣信義鄉東埔下山，36歲林姓男協作摔落邊坡約100公尺，當場呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

消防局表示，獲報立即通報轄區第三大隊組織山難搜救隊前往，考量路途遙遠，為爭取搶救時效，同步申請內政部空中勤務總隊直升機協助出勤，直升機昨天中午從台中清泉崗機場起飛，至南投信義鄉同富停機坪搭載4名消防員、1名義消，再飛抵大水窟山屋降落。

搜救人員降落後步行至事故地點，架設繩索於昨天傍晚將林姓協作拉起，明顯無生命徵象，由於山區入夜，搜救人員原地紮營過夜。今天上午山區無雲，繼續執行任務，空勤直升機第1架次載運2名搜救員及遺體降落同富停機坪，第2架次載運3名搜救員下山。

搜救人員撤離下山時，考量現場另名高山協作人身安全，詢問他是否要一起搭直升機離開，但這名協作婉謝並說「要去追前面的團」；消防局表示，感謝空勤總隊、內政部消防署協助完成這件救援任務。

林姓高山協作縱走中央山脈南二段，卻在南投縣信義鄉小營地附近失足摔落邊坡百公尺失去生命徵象。（示意圖／ingimage）
林姓高山協作縱走中央山脈南二段，卻在南投縣信義鄉小營地附近失足摔落邊坡百公尺失去生命徵象。（示意圖／ingimage）

直升機 南投 清泉崗機場 山難

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