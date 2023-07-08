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行人「帝王條款」非萬能！美籍男遛狗穿越馬路遭撞 警提醒1情況不適用

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭31歲潘姓美籍華裔男子日前在頭城鎮濱海路附近，疑似因遛狗時狗掙脫牽繩，追狗時穿越車道，未注意機車挨撞，他與機車騎士都倒地受傷，幸無大礙。警方指出，該處道路無號誌、斑馬線，屬於車道，不適用行人帝王條款，潘男負主要肇事責任。

警方調查，潘男7月4日下午5時半許，在頭城鎮濱海路二段帶著2隻狗散步時，其中1隻疑似受到車輛聲音驚嚇，掙脫牽繩跑到路上，潘男急著追回愛犬，跑到路中，未注意左側；19歲林姓男子騎乘普通重機經過該路面，見到突然衝出的潘男急按剎車，為時已晚，直接撞上。

林男連人帶車倒下，滑至對向車道，當時1輛汽車迎面而來，萬幸並未再撞上倒地的林男；潘男被撞倒在地，側翻了2圈，四肢蜷曲委頓在地，2隻愛犬並未受傷。警消獲報到場，緊急將2人送醫；由於林男當時已有剎車，速度較慢，2人僅是多處擦傷，並無大礙。

警方對林男實施酒測，酒測值為0；警方指出，該路面未設斑馬線，但也不是行人禁止穿越路段，依道路交通安全規則第134條規定，行人穿越時應注意左右來車，才能小心穿越；此案並不適用行人帝王條款，潘男雖是行人，負主要肇事責任。

該路口未設斑馬線、無禁止行人穿越，行人穿越時須先注意左右來車，再迅速通過。圖／警方提供
該路口未設斑馬線、無禁止行人穿越，行人穿越時須先注意左右來車，再迅速通過。圖／警方提供
宜蘭潘姓男子日前遛狗時穿越路面，未注意左右來車遭撞，負主要肇事責任。圖／警方提供
宜蘭潘姓男子日前遛狗時穿越路面，未注意左右來車遭撞，負主要肇事責任。圖／警方提供

車道

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