快訊

現身侯友宜造勢驚呆眾人…綠營議員吐原因 黨部：將蒐證處理

旅日小心！京都觀光勝地頻傳行李遭竊 竊賊坦言：專挑外國客下手

男遊南投山區昏迷 警消醫護合力搶救送醫仍不治

中央社／ 南投縣8日電

1名呂姓男子到南投縣仁愛鄉旅遊昨晚感覺身體不適，今天上午狀況轉差，由民宿業者載到診所就醫，呂男看診服藥後回到車上，但不久即陷入昏迷，警消醫護合力搶救送醫仍不治。

據了解，59歲呂姓男子昨天與親友到南投縣仁愛鄉遊玩並入住當地民宿，呂男昨夜感覺身體不舒服，今天上午狀況轉差，由民宿業者開車協助載到仁愛鄉霧社地區某家診所就醫，醫師開藥後，呂男當場服用，但呂男回到車上不久即意識改變、陷入昏迷。

呂男的家屬見狀，立即跑進附近南投縣消防局仁愛分隊求救，但因仁愛分隊救護車已出勤，南投縣消防局勤指中心緊急調派埔里鎮中心碑分隊救護車趕上山支援送醫，期間仁愛分隊員與診所醫護都為呂男急救，但呂男已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

中心碑分隊救護車趕到時，呂男仍未恢復生命徵象，救護車趕緊載呂男下山送往台中榮民總醫院埔里分院急救仍被宣告不治。

中央氣象局今天發布高溫警報，各地天氣高溫炎熱，海拔高度1184公尺的仁愛氣象站今天上午時段測得氣溫約攝氏19.1度至27.5度間，相較平地相對舒適。

針對媒體報導指稱「清境農場上午有名59歲遊客身體不適」，國軍退除役官兵輔導委員會清境農場回應記者詢問表示，呂男不是今天場內遊客，是由入住民宿業者協助送醫。

另外，民宿業者也向警消轉述，呂男與親友昨天至仁愛鄉清境地區遊玩，但沒提到是否去清境農場。

南投縣警察局仁愛分局指出，有遊客今天身體不舒服由民宿業者協助送醫，經急救無效死亡，後續由檢察官相驗釐清死因。

仁愛警分局表示，進入夏季高溫，民眾紛紛到高山避暑，但高山早晚溫差非常大，應隨時注意自身狀況，若不適勿勉強遊玩應儘速就醫，以免發生憾事。

清境農場 民宿 南投

延伸閱讀

59歲遊客清境旅遊昏迷 警消路旁搶救仍告不治

賴清德對醫護表敬意 盼打造健康台灣讓國家更強

影／瑪莎拉蒂刺青男車禍送醫 與女友吵架竟罵醫護、脫褲大鬧醫院

動手打屁股稱是「懲罰」！澎湖打工換宿遇色老闆 女大生發文開罵

相關新聞

影／瑪莎拉蒂刺青男車禍送醫 與女友吵架竟罵醫護、脫褲大鬧醫院

22歲鄧姓男子今凌晨駕駛瑪莎拉蒂休旅車，在台74中彰快速道路霧峰段車禍送醫後，竟大鬧亞洲大學附屬醫院急診室，疑與女友感情...

影／又見醫療暴力！台中刺青男翻桌脫褲大鬧醫院 下場慘了

台中市亞洲大學附屬醫院今天凌晨發生醫療暴力事件，身上有刺青的鄧姓男子疑因與女友感情糾紛，情緒不穩，裸露上半身，拿安全帽在...

台74線22歲男開瑪莎拉蒂追撞BMW 安全氣囊爆開車身損毀

22歲鄧姓男子今凌晨0時44分駕駛瑪莎拉蒂休旅車，在台74中彰快速道路霧峰往太平路段，擦撞前方BMW小客車後，失控滑行數...

台南民間救護車載患者就醫 機車巷口撞上騎士不治

20歲沈姓男子5日晚間6時駕駛民營救護車，載運患者欲前往台南市立醫院救治，行經東區中華東路一段80巷口時，29歲張姓男子...

到此一遊…小琉球驚見珊瑚礁刻名 鵬管處追究最高可罰50萬

屏東小琉球是水上活動熱門旅遊地，放暑假後迎來大批遊客，知名景點花瓶岩潮間帶珊瑚礁昨天發現被刻上斗大的姓名，刻名「到此一遊...

影／北巿男酒駕保時捷昏睡路中央 警見車滑行破窗熄火救人

30歲黃姓男子日前清晨6時許，酒駕白色保時捷休旅車行經台北市基隆路二段時，不勝酒力竟然當場昏睡，車輛因此停在路中央，民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦