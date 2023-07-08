男遊南投山區昏迷 警消醫護合力搶救送醫仍不治

1名呂姓男子到南投縣仁愛鄉旅遊昨晚感覺身體不適，今天上午狀況轉差，由民宿業者載到診所就醫，呂男看診服藥後回到車上，但不久即陷入昏迷，警消醫護合力搶救送醫仍不治。

據了解，59歲呂姓男子昨天與親友到南投縣仁愛鄉遊玩並入住當地民宿，呂男昨夜感覺身體不舒服，今天上午狀況轉差，由民宿業者開車協助載到仁愛鄉霧社地區某家診所就醫，醫師開藥後，呂男當場服用，但呂男回到車上不久即意識改變、陷入昏迷。

呂男的家屬見狀，立即跑進附近南投縣消防局仁愛分隊求救，但因仁愛分隊救護車已出勤，南投縣消防局勤指中心緊急調派埔里鎮中心碑分隊救護車趕上山支援送醫，期間仁愛分隊員與診所醫護都為呂男急救，但呂男已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

中心碑分隊救護車趕到時，呂男仍未恢復生命徵象，救護車趕緊載呂男下山送往台中榮民總醫院埔里分院急救仍被宣告不治。

中央氣象局今天發布高溫警報，各地天氣高溫炎熱，海拔高度1184公尺的仁愛氣象站今天上午時段測得氣溫約攝氏19.1度至27.5度間，相較平地相對舒適。

針對媒體報導指稱「清境農場上午有名59歲遊客身體不適」，國軍退除役官兵輔導委員會清境農場回應記者詢問表示，呂男不是今天場內遊客，是由入住民宿業者協助送醫。

另外，民宿業者也向警消轉述，呂男與親友昨天至仁愛鄉清境地區遊玩，但沒提到是否去清境農場。

南投縣警察局仁愛分局指出，有遊客今天身體不舒服由民宿業者協助送醫，經急救無效死亡，後續由檢察官相驗釐清死因。

仁愛警分局表示，進入夏季高溫，民眾紛紛到高山避暑，但高山早晚溫差非常大，應隨時注意自身狀況，若不適勿勉強遊玩應儘速就醫，以免發生憾事。