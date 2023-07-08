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頂下板橋悶死女嬰私托重開業 受害師一片好心卻枉遭網路霸凌

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市先前陸續發生餵藥案、托嬰中心不當對待等事件，導致幼師與家長間不再信任。國立台北護理健康大學教授楊金寶今在板橋發起「三和運動」，要讓雙方和解，活動中有許多教保員及民眾參加，許多幼兒園長也陸續上台分享老師被誤解的故事，其中板橋美心托嬰中心負責人辛姓主任也上台淚訴，她秉著愛孩子的心，頂下米綺托嬰中心，卻被網路霸凌、狂貼標籤。

去年4月板橋私立米綺托嬰中心發生女嬰遭托育人員以棉被悶死案件，原負責人迅速結束營業，中心內一名最資深的辛姓托育員擔心地方家長及孩子臨時找不到其他托嬰中心，決定不拿遣散費，只跟原業主拿了教改具、托嬰設備，希望原地開業。辛主任今哭訴，她沒有要幫原業者說話，只是秉持著幼教的熱忱，到處籌錢快300萬，才將其頂下來，並改名為美心托嬰中心。

「為何原地開業？是不是前老闆還是幕後金主？」辛主任說，她受到許多質疑聲浪，也受到大批網民湧入留言，她只是希望可以讓地方的家長跟小孩，能在熟悉環境繼續學習，但事發後，她只有收到三名幼生，其中一名還是家長為了相挺，也把第二胎孩子給她帶，「我的確是前業者私托的老師，難道因為前業者的錯，她也得同樣被貼上標籤？但做錯事的不是我。」

辛主任強調，「很多事件明明不是老師們的錯，社會卻把老師們貼上標籤，難道就是因為她在原本地方重新開業，就要被貼標籤？她可以原地開業，也經過新北市政府的監督，絕對可以經得起考驗。」

新北市教育局長張明文、社會局副局長許秀能今天也到場，會後私下表示，為了減少家長與幼教人員間對立，將來教育局會跟社會局合作，邀請專家學者來跟父母跟老師來上如何照顧嬰幼兒，雙向溝通，消除不清楚的地方，才會減少質疑。

國立台北護理健康大學教授楊金寶今在板橋發起「三和運動」，要讓雙方和解，活動中有許多教保員及民眾參加。記者張曼蘋／攝影
國立台北護理健康大學教授楊金寶今在板橋發起「三和運動」，要讓雙方和解，活動中有許多教保員及民眾參加。記者張曼蘋／攝影
板橋美心托嬰中心負責人辛姓主任秉著愛孩子的心，頂下米綺托嬰中心，卻被網民貼標籤。記者張曼蘋／攝影
板橋美心托嬰中心負責人辛姓主任秉著愛孩子的心，頂下米綺托嬰中心，卻被網民貼標籤。記者張曼蘋／攝影
國立台北護理健康大學教授楊金寶（左一）今發起「三和運動」，新北市教育局長張明文（右一）等人也到場。記者張曼蘋／攝影
國立台北護理健康大學教授楊金寶（左一）今發起「三和運動」，新北市教育局長張明文（右一）等人也到場。記者張曼蘋／攝影

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