新北萬里獅子公園海域浮潛客溺水 救起命危送醫搶救

新北市萬里區獅子公園海域，今天下午有民眾發現一名年約30多歲潛水客在海上漂浮，消防人員拉上岸發現沒有生命跡象，立即實施CPR搶救，送台大金山醫院搶救。

消防局第六大隊下午近1時獲報，新北市萬里區獅子公園海域，有民眾看到有人在海上漂浮好像回不來。消防人車到達現場，發現一名男子在岸邊載浮載沉，由消防人員拉上岸CPR搶救。

第六大隊表示，由於現場岸際落差太大，由東區水上救生協會救援隊的船，把患者運至萬里漁港，給予自動心肺復甦機及生命徵象偵測，再後送金山台大醫院，出動金山中隊、金山、萬里分隊共7車9人。

據了解，男子被發現時只有1人，有戴浮潛用的呼吸管，身分還待查。