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新北萬里獅子公園海域浮潛客溺水 救起命危送醫搶救

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市萬里區獅子公園海域，今天下午有民眾發現一名年約30多歲潛水客在海上漂浮，消防人員拉上岸發現沒有生命跡象，立即實施CPR搶救，送台大金山醫院搶救。

消防局第六大隊下午近1時獲報，新北市萬里區獅子公園海域，有民眾看到有人在海上漂浮好像回不來。消防人車到達現場，發現一名男子在岸邊載浮載沉，由消防人員拉上岸CPR搶救。

第六大隊表示，由於現場岸際落差太大，由東區水上救生協會救援隊的船，把患者運至萬里漁港，給予自動心肺復甦機及生命徵象偵測，再後送金山台大醫院，出動金山中隊、金山、萬里分隊共7車9人。

據了解，男子被發現時只有1人，有戴浮潛用的呼吸管，身分還待查。

第六大隊大隊長羅億田表示，近期天氣較為炎熱，民眾從事水域相關活動時，需掌握自己身體狀況，且應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。

新北萬里區獅子公園海域浮潛客溺水，救起命危送醫搶救。記者游明煌／翻攝
新北萬里區獅子公園海域浮潛客溺水，救起命危送醫搶救。記者游明煌／翻攝

萬里 金山

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