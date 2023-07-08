屏東產婦3樓摔死新生女嬰 檢考量體虛戴電子腳環替代羈押
33歲柯女於5日清晨6點13分，涉嫌將自身懷胎十月的女嬰，從位於屏東市廣東路3樓租屋處丟下，消防獲報緊急將女嬰送醫仍不治。檢方已進行解剖釐清死因，考量柯女產後虛弱，採取對她侵害最小的科技設備監控，戴上電子腳環，替代羈押的強制處分。柯女目前由屏東縣政府社會處基於人道協助，提供暫時住所。
檢方指出，訊後認定柯女涉犯殺人罪嫌重大，考量她生產後身體狀況、案件情節、證據保全等，經法官、檢察官依比例原則權衡後，採取對她侵害性最小的科技設備監控，替代羈押的強制處分，將她戴上電子腳環，限制其住居範圍。
檢方表示，一但柯女有離開指定處所或破壞電子腳環行為，監控人員會收到回傳訊息，知道柯女有逃亡之舉，並代表替代方案已不足以確保柯女逃亡，將構成羈押理由，會向法院聲請羈押。至於女嬰致死原因，已經進行解剖，仍待鑑定結果，再比對說詞及客觀事證才能認定，目前無法對外說明。
社會處副處長徐紫雲表示，社會處接獲通報後，第一時間就派出社工協助，但當社工抵達醫院時，女嬰已經過世，後續會協助女嬰的喪葬事宜，而檢方目前對柯女採取科技監控，但她暫時沒有住所，基於人道協助，由社會處提供柯女暫時住所，並呼籲任何有困難的民眾，都可以來社會處求助，避免憾事發生。
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