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38度大熱天 汐止空地驚傳汽車火警 4車陷火海燒剩骨架

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今天大熱天氣溫飆上38度，新北市汐止區汐萬路2段一處空地今天中午驚傳汽車火警，新北市消防局出動8車21人前往撲救，共有四輛汽車遭大火燒得只剩骨架。至於起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定調查釐清。

新北市消防局今天中午12時30分獲報，汐止區汐萬路二段228巷內一處空地發生火燒車，消防局調派轄區第六災救護大隊汐止、社后、秀峰三個分隊，出動3分隊8輛消防車及21名消防人員前往搶救。

消防人員到達現場，發現現場共有4汽車起火燃燒，立即出水2線滅火攻擊。另出水一線進行防護，火勢在中午12時50分撲滅，現場共燃燒4輛汽車及周邊樹木，車牌無法辨識，現場車主不詳，疑似為報廢車輛，確切起火原因有待消防局火場鑑識人員調查釐清。

新北市消防局表示，車輛靜止停在戶外仍然有機會起火燃燒，主要原因是因汽車電瓶正極仍接有電源，當電瓶正負極接不良而產生火花，進而燃燒起火。停在室外車輛若經烈日曝曬後，車內溫度可上升至50度以上，車內如果放置如打火機、瓦斯罐、精油、芳香劑等易燃物就有可能起火，尤其塑膠打火機內容物為丁烷，其常溫常壓下為氣態，經加壓冷卻為液態充填於容器，如經受熱會使容器內壓力增加，打火機就有可能爆裂而起火。

消防局強調，汽車內置放容易產生折射的物品，如玻璃瓶、寶特瓶、眼鏡等，可能因陽光折射聚熱，進而引燃車內物品及內裝。

今天大熱天氣溫飆上38度，新北市汐止區汐萬路2段一處空地今天中午驚傳汽車火警，新北市消防局出動8車21人前往撲救，共有四輛汽車遭大火燒得只剩骨架。記者王長鼎／翻攝
今天大熱天氣溫飆上38度，新北市汐止區汐萬路2段一處空地今天中午驚傳汽車火警，新北市消防局出動8車21人前往撲救，共有四輛汽車遭大火燒得只剩骨架。記者王長鼎／翻攝
今天大熱天氣溫飆上38度，新北市汐止區汐萬路2段一處空地今天中午驚傳汽車火警，新北市消防局出動8車21人前往撲救，共有四輛汽車遭大火燒得只剩骨架。記者王長鼎／翻攝
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