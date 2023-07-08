台東市大樓深夜停電元凶找到 3竊賊偷電纜線送辦

台東市中央市場和富有大樓6月22日深夜忽然停電，經調查發現，蔣姓嫌犯為首的竊盜集團偷竊電纜線導致斷電，台東縣警察逮捕3嫌並移送偵辦。

6月22日深夜11時許，富有大樓忽然一片漆黑，民眾熱得受不了，同時附近中央市場同樣停電。經過管理員和台電人員調查，並通知警方到場，確定是竊賊偷電纜線引起。

台東縣警察局台東分局偵查隊長張群今天表示，台東分局獲報，初估失竊電纜線價值約新台幣百餘萬元。警方成立專案小組追查，經調閱周邊上百支監視器，不眠不休過濾分析來往車輛，鎖定由蔣姓犯嫌主導之竊盜集團，共涉及台東市區及近郊電纜線竊案7件、怪手竊案1件，蔣嫌另涉及日前活水湖舉辦鐵人三項停車場竊取選手自行車2部。

昨天時機成熟，警方聲請搜索票及拘票，將蔣姓主嫌及呂姓、吳姓等3人查緝到案，起出失竊電纜線數捆、犯罪工具一批及二級毒品安非他命吸食器數組，初步研判犯案動機為施用毒品缺錢花用，因此鋌而走險，全案依加重竊盜及毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

台東分局長陳蔚文說，法網恢恢疏而不漏，竊嫌勿以身試法；資源回收業者亦勿回收來路不明的物品。警方將嫌犯以刑法加重竊盜及毒品危害防制條例罪嫌，移送台東地檢署偵辦，地檢署向台東地方法院聲請羈押獲准。