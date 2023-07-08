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新北男運動倒地電擊救回 AED可救人記住4口訣：開貼插電

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

許姓男子6日晚上在新北市泰山區泰山運動場抽搐昏迷，新北市消防局獲報派員趕抵，檢視許男已無呼吸、脈搏，立即施以CPRAED監測，發現許男心室纖維顫動，經AED電擊、CPR按壓4分鐘，許男恢復自主呼吸循環，救護人員旋即協助後送醫院急救，成功救回一命。

據了解，許姓男子（44歲）這個月6日晚上在新北市泰山區泰山運動公園運動，約莫當晚9時許突然倒下身體抽搐，隨後陷入昏迷，一旁民眾喊叫他都沒有回應，趕緊通報新北市消防局派員前來救援。

救護人員獲報迅速趕抵，經檢視許男已無呼吸、無脈搏，立即施以CPR心肺復甦術按壓並貼AED自動體外心臟電擊去顫器監測。發現許男OHCA（到院前心肺功能停止）原因可能是心律VF（心室纖維顫動），趕緊進行AED電擊，並持續按壓4分鐘CPR，許男才恢復自主呼吸循環，救護人員旋即將許男後送至醫院急救，成功救回一命。

新北市政府消防局第二大隊表示，醫學研究顯示，4分鐘內協助停止心跳患者實施CPR、8分鐘內執行AED電擊，患者存活率能提高60至75％。1分鐘內實施AED電擊，急救成功率則高達90％，每延遲1分鐘，成功率將遞減7至10％。

提醒民眾，公共場所普遍設有AED（自動體外心臟電擊去顫器），面對患者無呼吸、無脈搏症狀患者，CPR加上AED可大幅提升救活率。同時記住AED四字口訣「開、貼、插、電」就可以救人一命。

AED操作口訣：

「開」：開啟AED之電源，遵循語音指示進行，同時應有一位施救者持續CPR切勿中斷。

「貼」：拉開患者上衣，將AED兩張貼片分別黏貼在右邊乳頭上方及左邊乳頭下方偏外側處，施救者請繼續CPR，不要中斷。

「插」：待AED貼片黏妥後，將線頭插入電擊插孔。若機器線頭已接在插孔上，就可以省略「插」的動作。

「電」：由AED自動分析心律，辨別是否需要電擊。如果需要電擊，AED會發出語音提醒，電擊前請施作者大喊「大家離開」確認無人碰

觸患者後，再按下電擊鈕。如經判定不必使用AED電擊，則請持續壓胸。

AED使用圖示。圖／內政部消防署
AED使用圖示。圖／內政部消防署
AED使用圖示。圖／內政部消防署
AED使用圖示。圖／內政部消防署
許姓男子6日晚上在新北市泰山運動場倒地沒有生命徵象，警消使用AED電擊、CPR按壓將他救回送醫。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子6日晚上在新北市泰山運動場倒地沒有生命徵象，警消使用AED電擊、CPR按壓將他救回送醫。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子6日晚上在新北市泰山運動場倒地沒有生命徵象，警消使用AED電擊、CPR按壓將他救回送醫。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子6日晚上在新北市泰山運動場倒地沒有生命徵象，警消使用AED電擊、CPR按壓將他救回送醫。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子6日晚上在新北市泰山運動場倒地沒有生命徵象，警消使用AED電擊、CPR按壓將他救回送醫。記者曾伯愷／翻攝
許姓男子6日晚上在新北市泰山運動場倒地沒有生命徵象，警消使用AED電擊、CPR按壓將他救回送醫。記者曾伯愷／翻攝
AED貼片黏貼位置圖示。圖／內政部消防署
AED貼片黏貼位置圖示。圖／內政部消防署

AED CPR

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