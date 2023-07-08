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台南民間救護車載患者就醫 機車巷口撞上騎士不治

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

20歲沈姓男子5日晚間6時駕駛民營救護車，載運患者欲前往台南市立醫院救治，行經東區中華東路一段80巷口時，29歲張姓男子騎機車自巷弄內駛出，兩車發生碰撞，造成張男重創，送醫後不治。警方表示，後續相關肇事責任，正在釐清中。

警方調查，案發當時，民營救護車駕駛載運患者，欲前往市立醫院救治，過程中有鳴笛警示，行經事故巷口，適逢機車騎士綠燈直行，以致發生交通事故。機車騎士送成大醫院救治，因傷勢過重，急救無效死亡。

事故發生後，南市警一分局即前往轄區台南市立醫院、高雄榮民總醫院台南分院、成大醫院急診處等，向民營救護業者宣導執行緊急任務，依規定應開啟警鳴器，雖有優先通行權，然行經紅燈路口時，仍應確認四周安全無虞再通過。

警方指出，駕駛人行經路口時，應隨時注意車前狀況，並減速慢行，如聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等警號時，務必注意其行向、優先禮讓，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生。同時對無執行緊急救護民間救護車業者，加強約制及取締，以維用路人安全。

沈男5日晚間6時駕駛民營救護車，載運患者欲前往市立醫院救治，行經東區中華東路一段巷口時，與29歲張姓男子騎機車碰撞，造成張男重創，送醫後不治。圖／讀者提供
沈男5日晚間6時駕駛民營救護車，載運患者欲前往市立醫院救治，行經東區中華東路一段巷口時，與29歲張姓男子騎機車碰撞，造成張男重創，送醫後不治。圖／讀者提供

救護車 成大醫院

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