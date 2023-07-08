聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南民間救護車載患者就醫 機車巷口撞上騎士不治
20歲沈姓男子5日晚間6時駕駛民營救護車，載運患者欲前往台南市立醫院救治，行經東區中華東路一段80巷口時，29歲張姓男子騎機車自巷弄內駛出，兩車發生碰撞，造成張男重創，送醫後不治。警方表示，後續相關肇事責任，正在釐清中。
警方調查，案發當時，民營救護車駕駛載運患者，欲前往市立醫院救治，過程中有鳴笛警示，行經事故巷口，適逢機車騎士綠燈直行，以致發生交通事故。機車騎士送成大醫院救治，因傷勢過重，急救無效死亡。
事故發生後，南市警一分局即前往轄區台南市立醫院、高雄榮民總醫院台南分院、成大醫院急診處等，向民營救護業者宣導執行緊急任務，依規定應開啟警鳴器，雖有優先通行權，然行經紅燈路口時，仍應確認四周安全無虞再通過。
警方指出，駕駛人行經路口時，應隨時注意車前狀況，並減速慢行，如聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等警號時，務必注意其行向、優先禮讓，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生。同時對無執行緊急救護民間救護車業者，加強約制及取締，以維用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言