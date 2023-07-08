台南民間救護車載患者就醫 機車巷口撞上騎士不治

20歲沈姓男子5日晚間6時駕駛民營救護車，載運患者欲前往台南市立醫院救治，行經東區中華東路一段80巷口時，29歲張姓男子騎機車自巷弄內駛出，兩車發生碰撞，造成張男重創，送醫後不治。警方表示，後續相關肇事責任，正在釐清中。

警方調查，案發當時，民營救護車駕駛載運患者，欲前往市立醫院救治，過程中有鳴笛警示，行經事故巷口，適逢機車騎士綠燈直行，以致發生交通事故。機車騎士送成大醫院救治，因傷勢過重，急救無效死亡。

事故發生後，南市警一分局即前往轄區台南市立醫院、高雄榮民總醫院台南分院、成大醫院急診處等，向民營救護業者宣導執行緊急任務，依規定應開啟警鳴器，雖有優先通行權，然行經紅燈路口時，仍應確認四周安全無虞再通過。