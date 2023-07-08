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影／控警私闖民宅網炸鍋 三峽警出示密錄器還原駁斥誣指

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有網友在臉書社群「爆怨2公社」貼文，指控新北市三峽警方私闖民宅、違法搜索引發熱議。對此新北市三峽警方出示密錄器畫面澄清，執法過程經過屋主同意，現場沒有搜索情事，希望民眾能支持警方勇於執法，才能共創安全的生活環境。

臉書社群爆怨2公社今天有則貼文指控，三峽警方在昨天晚上11時左右，沒經過屋主同意，穿鞋子走進他們房間還翻拍她老公證件，她質疑警方沒搜索票，也沒民眾檢舉，就突然被警察突擊私闖民宅，求助網友「這樣合法嗎？」

貼文一出網引發網友正反兩極筆戰，有網友質疑貼文者「等全部影片公開再來討論」「要爆料請拿出相關證據，不是隨便上網PO個文找媒體報ㄧ報就什麼事都沒有」「投書媒體，要求警方解釋該行為，並要求賠償，並公開所有影片」「原po不提告，以為我們是法官喔」「單方面的說詞無憑無據的」有網友支持貼文者說「告他！如果連搜索令（搜索票）都沒，他要倒大楣」「可以帶著證據去法院按鈴申告」「太誇張了吧！」

對此，新北市三峽警分局出示員警密錄器澄清，昨天晚上是小周末，三峽警分局執行擴大臨檢勤務，湖山所長楊朝廷、警員陳柏宇巡邏經過鶯歌區國際一路與朝陽街口，發現一名男子上半身赤膊渾身刺青走在路上，警上前盤查，男子手指一旁回說他是汽車包膜店店家。

警方檢視店家並無招牌，因近期不時有詐團承租民宅，作為詐騙機房囚禁人頭戶，警方基於轄區治安考量，徵詢該男「進去看看有沒有關係？」經男子同意「可以」，才由男子陪同下進入店內察看。

警方指稱，過程中男子家人還從冰箱拿出飲料招待員警，但被員警婉拒。整個查察過程3分鐘，員警覺得沒有異樣即步出店外，現場並無任何搜索情事，過程也相當平和。不解事後屋主家屬為何要貼文控警違法搜索，只好出示員警密錄器畫面，還原整個執法過程打臉莫須有指控。

三峽警分局督察組組長仲崇慶表示，本案檢視員警密錄器，基於治安維護，且經屋主同意進入店家查看，並無缺失，也希望民眾能支持警方勇於執法，才能共創安全的生活環境。

網友指控三峽警方闖入民宅違法搜索，警方出示密錄器畫面打臉。記者曾伯愷／翻攝
網友指控三峽警方闖入民宅違法搜索，警方出示密錄器畫面打臉。記者曾伯愷／翻攝
網友指控三峽警方闖入民宅違法搜索，警方出示密錄器畫面打臉。記者曾伯愷／翻攝
網友指控三峽警方闖入民宅違法搜索，警方出示密錄器畫面打臉。記者曾伯愷／翻攝
網友指控三峽警方闖入民宅違法搜索，警方出示密錄器畫面打臉。記者曾伯愷／翻攝
網友指控三峽警方闖入民宅違法搜索，警方出示密錄器畫面打臉。記者曾伯愷／翻攝
網友指控三峽警方闖入民宅違法搜索，警方出示密錄器畫面打臉。記者曾伯愷／翻攝
網友指控三峽警方闖入民宅違法搜索，警方出示密錄器畫面打臉。記者曾伯愷／翻攝
網友透過臉書社群發文，指控三峽警方闖入民宅違法搜索，警方出示密錄器畫面打臉。圖／臉書《爆怨2公社》
網友透過臉書社群發文，指控三峽警方闖入民宅違法搜索，警方出示密錄器畫面打臉。圖／臉書《爆怨2公社》

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