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北大特區淤泥滿地騎士慘摔 肇事司機最重罰18K
新北市北大特區台北大學旁隆恩路，昨下午沿路淤泥掉滿地，導致一名婦人騎車摔傷，民眾批評一直到上高速公路沿亂都是真的太可惡，新北市環保局獲報後昨派人清除，警方則循線查獲肇事砂石車司機，將依道交條例最重罰1萬8000元。
位在三峽台北大學旁的隆恩路，是北大特區往返國道三號三鶯交流道必經道路，不少汽機車來往於此。昨天下午一名婦人騎車經過時，壓過滿地掉落的淤泥不慎摔車。民眾批評「沿路一直到上高速公路還有真的太可惡、抓不到沒王法、21世紀這種惡劣司機怎還存在、應該超載很嚴重」。
新北市環保局對此表示，三峽區清潔隊昨日接獲有道路污染情事，隨即派員前往現場，現場行為人已離開，為維護道路暢通，清潔隊已先行完成清理。三峽警分局後調閱監視器查出汙染行爲人，後續將依道路交通管理處罰條例開罰3000元至1萬8000元。
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