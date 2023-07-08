金門城區暗夜古厝屋梁起火 消防人員僅花7分鐘滅火搶救

位於金門鬧區的金城鎮光前路昨晚傳出閩南式古厝發生火災，現場屋頂有火光冒出情形，嚇壞周邊住戶，金門縣消防局第一大隊出動7車及職義消25人前往灌救，火勢迅速在7分鐘內即撲滅受到控制，未造成重大災害，但也帶給周邊住戶不小的驚嚇。

金門縣消防局今天表示，昨晚20時35分接獲民眾報案，指稱在光前路有閩南式古厝發生火災，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及消防人員15人，由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救，義消總隊長顏章團也立即率10餘名義消到場支援救災。

消防人員表示，由於火災現場位於金城市區內，巷弄狹小，消防車無法到達，報案人表示將從民權路巷口側引導消防人員至火災現場，消防車組停放於民權路後，在熱心民眾引導下，迅速以長距離布署水線約120公尺至起火古厝，入室後發現現場為一無人居住的閩南式古厝。

消防人員透露，到場發現是古厝的屋頂木質橫梁起火燃燒，延燒至木柱及門框，消防人員立即出水搶救，由於古厝多為木造結構，戴紹恩指揮消防人員使用熱顯像儀詳細檢視火場溫度，以火勾清理受燒木料，並持續針對可能悶燒處射水灌救，以避免有復燃情形，所幸未造成人員傷亡，火勢也未波及其他空間。

據周邊住戶表示，疑似有聽到小朋友在周邊嬉戲放鞭炮，但因為這棟閩南古厝本來就僅剩骨幹，內部沒有財物，屋主所有人表示不想追究，所以就不了了之。