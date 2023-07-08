影／詐欺無所不在 網紅白癡公主教你如何識詐

擁有百萬訂閱的網紅白癡公主多方經營YouTuber、IG及臉書等社群媒體，因為風格多變，時而風趣幽默，有時卻無釐頭的影片風格，深受各年齡層網民喜愛，一年前開始廣邀粉絲們投稿分享大家被詐騙的經驗，之後製作成一集又一集的經驗分享，每部影片都是一個粉絲故事。

「全民就是頭家，每個人都該認識詐騙，了解詐騙，拒絕詐騙，更應該一起推翻詐騙。」新北市婦幼隊日前邀請網紅白癡公主合作錄製反詐騙宣導影片，利用公眾人物的影響力教大家聽見電話裡說「高額獲利，穩賺不賠」肯定是詐騙集團的陷阱，應該要多方了解，不可輕易相信對方的說詞，白痴公主也提醒大家暑假期間網路上認識朋友時要注意網路交友安全。

網紅白癡公主說，剛入社會職場的新鮮人工作辛苦卻只賺到一點點的錢，想要快速致富累積存款，卻將少少的積蓄投入虛擬貨幣的投資詐騙、也有透過交友軟體，認識愛情有了對象之後被對方騙去投資的愛情詐騙。

白痴公主說，「高額獲利，穩賺不賠」肯定是詐騙集團的陷阱，應該要多方了解，不可輕易相信對方的說詞，她也提醒民眾暑假期間網路上認識朋友時要注意網路交友安全。

新北婦幼隊隊長劉家次指出，常見詐騙手法可分為幾種，像是快速回本、穩賺不賠，民眾匯款後想領回獲利卻無法領回的「投資詐騙」、稱交易設定錯誤，不小心設定分期付款，或是大量扣款，要求消費者依照電話指示進行ATM、網路銀行等操作，來解除前面的設定錯誤的「網路購物詐騙」、利用交友APP、社群軟體隨機搭訕、加好友，聊天過程中互稱寶貝、公婆、或是喊親愛的每天噓寒問暖「愛情交友詐騙」、自稱家人或是急用錢的「猜猜我是誰的親友詐騙」或是在社群平台張貼求職廣告、可借貸貼文吸引民眾洽談的「求職借貸詐騙」，民眾不可不小心。