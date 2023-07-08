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起床氣？睡到一半被拍臉吵醒 台中火爆男竟活活踹死友人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中羅姓男子睡在路邊檳榔攤前被魏姓友人拍臉叫醒，他不滿夢中被驚擾，一氣之下和魏大打出手，還將他撂倒在地不斷出腳狠踹頭部好幾下，當場將他踹到腦出血、臉部骨折，送醫搶救2天仍傷重死亡，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴羅，該案將為台中地院第10件國民法官審理案件。

檢警調查，羅男（62歲）今年4月4日晚上8點多因為疲累坐在豐原區1處檳榔攤前打瞌睡，魏男路過見他大喇喇睡在路邊就叫羅起床，並出手拍打他臉頰。

羅男不滿睡到一半被打擾，醒來和魏大吵一架又情緒失控發生肢體衝突，2人不顧周圍人來人往直接大打出手，羅先是用力勾拉住魏的左手將他摔在地上，魏也重心不穩整個人頭去撞到柏油路。

但羅男仍未氣消，再出腳朝他頭部猛踹，魏男被打到頭暈目眩趴在地上，又遭羅拉到育才街繼續狠踹頭一頓。

魏男當場被踹到大腦創傷性出血、左顴骨骨折、上頜骨折；因警方接獲民眾報案有人打架趕赴現場，立即協助將魏男送醫，魏經搶救2天仍因頭部、顏面重傷，引發中樞神經休克死亡。

警方事後經報檢台中地檢署相驗，檢察官解剖後認定為他殺，魏男兒子也對羅男提告，檢方偵結認為羅嫌疑重大，有相關證據可佐，偵結依傷害致死罪嫌起訴他。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

骨折 國民法官 提告

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