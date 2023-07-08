聽新聞
test
0:00 / 0:00
起床氣？睡到一半被拍臉吵醒 台中火爆男竟活活踹死友人
台中羅姓男子睡在路邊檳榔攤前被魏姓友人拍臉叫醒，他不滿夢中被驚擾，一氣之下和魏大打出手，還將他撂倒在地不斷出腳狠踹頭部好幾下，當場將他踹到腦出血、臉部骨折，送醫搶救2天仍傷重死亡，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴羅，該案將為台中地院第10件國民法官審理案件。
檢警調查，羅男（62歲）今年4月4日晚上8點多因為疲累坐在豐原區1處檳榔攤前打瞌睡，魏男路過見他大喇喇睡在路邊就叫羅起床，並出手拍打他臉頰。
羅男不滿睡到一半被打擾，醒來和魏大吵一架又情緒失控發生肢體衝突，2人不顧周圍人來人往直接大打出手，羅先是用力勾拉住魏的左手將他摔在地上，魏也重心不穩整個人頭去撞到柏油路。
但羅男仍未氣消，再出腳朝他頭部猛踹，魏男被打到頭暈目眩趴在地上，又遭羅拉到育才街繼續狠踹頭一頓。
魏男當場被踹到大腦創傷性出血、左顴骨骨折、上頜骨折；因警方接獲民眾報案有人打架趕赴現場，立即協助將魏男送醫，魏經搶救2天仍因頭部、顏面重傷，引發中樞神經休克死亡。
警方事後經報檢台中地檢署相驗，檢察官解剖後認定為他殺，魏男兒子也對羅男提告，檢方偵結認為羅嫌疑重大，有相關證據可佐，偵結依傷害致死罪嫌起訴他。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言